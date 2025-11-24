Suscríbete a
Trenes de la felicidad: grandeza de alma

Cerca de 70.000 niños italianos fueron llevados en ferrocarril a familias de acogida en la posguerra

Trenet de la Marina: memoria mediterránea

Fotografía del tren de la felicidad que en 1946 llevó a niños napolitanos a Módena para ser acogidos por familias locales
Fotografía del tren de la felicidad que en 1946 llevó a niños napolitanos a Módena para ser acogidos por familias locales
Pedro García Cuartango

Entre los carriles de las vías del tren, crecen flores suicidas. La frase es una greguería de Ramón Gómez de la Serna. Podríamos añadir que también crece la vida y la esperanza en las vías de los ferrocarriles que surcan el mundo. Es el ... caso de los llamados 'trenes de la felicidad', que ayudaron a sobrevivir a cerca de 70.000 niños italianos durante la posguerra.

