No resulta exagerado calificar al autor noruego Jo Nesbø como el rey de la novela negra a juzgar por la difusión y el impacto de sus libros, cuyas ventas superan los 60 millones de ejemplares y han sido traducidos a 50 idiomas. Buena parte ... de su éxito se debe a los 13 títulos publicados con el detective Harry Hole como protagonista. Acaba de aparecer su última trama, titulada 'Minnesota', la historia de la caza de un asesino en serie, ambientada en EE.UU., esta vez sin Hole.

Si hay que elegir una novela de su extensa producción, con cerca de 30 títulos, me inclinaría por 'El muñeco de nieve' (2007), la séptima de la serie de Hole. Fue llevada al cine en 2017 por Tomas Alfredson, que sustituyó a Scorsese, elegido inicialmente para adaptar la obra a la pantalla. El papel del detective noruego lo encarna Michael Fassbender.

Nesbø sitúa su historia en Oslo en 2004 cuando Harry Hole es encargado de investigar una serie de asesinatos de mujeres. Pronto descubre que todos los crímenes presentan dos rasgos comunes: las víctimas son mujeres casadas y siempre aparece en la escena un misterioso muñeco de nieve. Al indagar en los archivos, Hole se da cuenta de la existencia de precedentes similares en el pasado. Y también de que el asesino en serie busca a madres con un padre biológico distinto del legal.

Todo se complica cuando Hole empieza a sospechar que Katrine Bratt, su compañera de trabajo, puede ser la responsable de esa cadena de asesinatos. Pero todas las pistas conducen a un callejón sin salida hasta que la trama da un giro inesperado para acabar en una frenética persecución.

La novela fue acogida por la crítica como una obra maestra del suspense. El diario británico 'The Guardian' la calificó de «macabra y perturbadora» mientras Nesbø era proclamado en países como Alemania, Francia, Italia y España como el nuevo rey de la novela policial nórdica, desplazando a autores como Camilla Läckberg, Stieg Larsson o Arnaldur Indridasson.

No hay duda de que la personalidad de Hole, su criatura literaria, es indisociable del éxito de sus novelas. Hole es un hombre solitario, atormentado y alcohólico. Tiene una mente analítica que supera a cualquiera de sus colegas en Oslo. Mantiene unas relaciones sentimentales problemáticas y sus investigaciones acarrean consecuencias negativas para quienes quiere proteger.

Es un policía que se enfrenta a dilemas morales en los que opta por ser coherente con sus convicciones en contra de las órdenes de sus jefes, que le consideran un agente indisciplinado y peligroso. Si le mantienen en el departamento de homicidios, es por sus extraordinarias cualidades para resolver los casos más difíciles.

Nesbø construye sus tramas como un mecanismo de relojería en el que van encajando las piezas. Describe un mundo violento en el que muchos de los personajes tienen un componente patológico. Y cuida especialmente sus finales que rara vez decepcionan. Como en otros autores nórdicos, hay en sus libros una disección implacable de una sociedad en la que se imponen los más fuertes y en la que la corrupción anida en el poder.

La propia personalidad de Nesbø, de 65 años, es tan compleja como sus creaciones. En su juventud, fue compositor, cantante y líder de un grupo de rock llamado Di Derre, que produjo seis discos. También jugó al fútbol de forma semiprofesional, deporte que tuvo que dejar por una grave lesión tras debutar en Primera División.

Soñaba con fichar por la Liga inglesa y dicen los que le vieron vistiendo la camiseta del Molde que tenía muy buenas cualidades como delantero. Se licenció en economía y trabajó durante un tiempo en una agencia de Bolsa. Tras la publicación de 'El murciélago' en 1997, con muy buena acogida de la crítica, decidió dedicarse a la ficción.

Es un escritor perfeccionista que se documenta y elabora las tramas antes de ponerse a la tarea, siempre obsesionado por la originalidad y el perfeccionismo. Ello le ha facilitado la consecución de un público adicto que espera con impaciencia sus nuevos trabajos.

Todos los creadores suelen compartir rasgos con sus creaciones. Y también es el caso de Jo Nesbø, que es un escritor solitario, hermético y que, como él mismo reconoce, ha logrado salir de contratiempos y depresiones que alentaron su creatividad.

Nesbø se ha ganado una justa reputación por su descripción de personajes sombríos, fríos ambientes nórdicos y oscuras tramas en las que explora la psicología del mal. Un escritor que ha creado un estilo que muchos han intentado imitar sin éxito porque su literatura es auténtica.