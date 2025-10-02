Suscríbete a
ÁNIMA NEGRA

Hakan Nesser, cuando el asesino es inocente

En 'La mujer del lunar', el escritor sueco convierte una intriga criminal en una poderosa reflexión sobre el mal, la culpa y la justicia con un final deslumbrante

Hakan Nesser (Provincia de Örebro, Suecia, 1950)
Pedro García Cuartango

Toda novela negra encierra una reflexión metafísica sobre el mal. Es el caso de ‘La mujer del lunar’, escrita por Hakan Nesser y publicada en 1996. El autor sueco utiliza a su alter ego, el comisario Van Veeteren, para desmontar la frágil y tenue ... frontera entre el bien y el mal, que, según su visión, es una cuestión de punto de vista.

