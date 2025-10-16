Suscríbete a
ÁNIMA NEGRA

Elmore Leonard, el espejo roto de la traición

El autor norteamericano dibuja en 'El día de Hitler' una magistral intriga coral en torno a unos filonazis que conspiran en Detroit al término de la II Guerra Mundial

Elmore Leonard (Nueva Orleans, 1925-Detroit, 2013)
Pedro García Cuartango

Elmore Leonard, fallecido en 2013, fue el autor de más de 40 novelas de diversos géneros, algunas de ellas, de enorme éxito. Fascinado por los forajidos y la vida salvaje, empezó escribiendo narraciones del Oeste. Fue en 1969 cuando publicó ‘The Big Bounce’, su primera ... novela negra. En las cuatro décadas siguientes, Leonard exploró las posibilidades del género con obras que acreditaron su maestría en la narración y que propiciaron que fuera considerado por algunos críticos como el sucesor de Hammett y Chandler.

