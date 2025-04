Patricia Urquiola: «Los equilibrios nacen de contrastes; hay que encontrar un bienestar»

Junto a uno de los pasillos de la feria, un chico joven corre en una máquina entre destellos de color ámbar. Esta escena sirve de preámbulo para lo que aguarda del otro lado: un stand llamativo y luminoso dentro del Guest Lounge de ARCO. En este espacio se encuentra Patricia Urquiola, artífice conceptual de la 'boutique Technogym', una autodenominada «caja amarilla» donde se disponen diferentes aparatos para hacer ejercicio separados por paredes de plástico translúcidas, que invitan a descubrir por el propio pie qué se esconde detrás de cada una.

'Let's Move for a Better World' es el lema que se puede leer en neones dorados. Juega con las ideas de movimiento y bienestar que la diseñadora asturiana ha utilizado para dar forma a un espacio experiencial y coherente tanto con los valores comerciales como con el objetivo artístico de la feria.

«Es un término que me gusta: si no hay un cierto movimiento no hay un acercamiento, es parte de poder cruzarse, de poder encontrarse. También significa mover comunidades que están divididas por el mundo pero unidas por una actividad», reflexiona la creadora, que abre el concepto jugando con sus límites.

«Me gusta entenderlo de manera más amplia, no solo físicamente». Urquiola consigue evocar la idea mediante la iluminación, la distribución de los elementos y la creación del propio espacio. Oculta unas cabinas de otras y utiliza desplazamientos cromáticos del amarillo que al reflejarse en muros transparentes crean luces y sombras que se mezclan de manera sutil pero presente. «La luz pasa por estos filtros y genera una relación con el producto más interesante que una simple presentación», argumenta.

Claves conceptuales

Su manera de abordar una propuesta es también su modo de entender el mundo. Para ella, la experimentación con herramientas y materiales y sus limitaciones suponen alicientes creativos. Como arquitecta y diseñadora, su acercamiento creativo es práctico, espacial y conceptual, en el que la estética nace como virtud de una combinación de sensibilidades. Ella explica que «un proyecto tiene que tener un equilibrio» y este muchas veces se consigue mediante «una serie de contrastes –de razonamiento, del planteamiento, de cómo resolver un espacio–». «Es la solución para encontrar una fórmula que conlleve bienestar», asegura. «A veces el equilibrio consiste en romper un esquema y, en otras ocasiones, es al contrario: bajar un tono. En cada caso es distinto».

Sobre la necesidad del arte en lo cotidiano, Urquiola reivindica la idea de que la cultura se encuentra en todo cuanto nos rodea: «El bagaje cultural que tenemos cada uno está en continua transformación, especialmente en los tiempos que vivimos de guerras, tecnologías y crisis climáticas. Yo creo que esta mochila es algo que vas creando día a día, por lo tanto, tiene mucho que ver con lo cotidiano», remata.