CRÍTICA DE:

'Oro tejido con paja': justicia histórica a medias en La Casa Encendida

Madrid

La tercera muestra en torno al aniversario de 'Generaciones', de La Casa Encendida, se ocupa de los creadores anteriores al certamen. Pero se queda corta...

Detalle del espacio dedicado a elena Mendizábal
Francisco Carpio

Francisco Carpio

Madrid

Desde hace años, La Casa Encendida ha sido sede expositiva de 'Generaciones'. Ahora presenta 'Oro tejido con paja', una propuesta independiente que mantiene una vinculación con ese evento: La de incluir artistas que, por razones de edad (nacidos antes de 1965), no ... pudieron en su momento participar en las distintas convocatorias. Hasta ahí todo bien. Dada esta intención podríamos esperar una exposición que seleccionara a varios de estos creadores.

