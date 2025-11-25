Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Ese montón de espejos rotos', de Gonzalo Celorio: mapa personal de la cultura mexicana

Memorias

Estas memorias del Premio Cervantes 2025 combinan evocación personal, historia literaria y homenaje a generaciones de escritores

Otras críticas del autor

Gonzalo Celorio es director de la Academia Mexicana de la Lengua
Gonzalo Celorio es director de la Academia Mexicana de la Lengua ABC
José María Pozuelo Yvancos

José María Pozuelo Yvancos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este libro de memorias fue publicado dos semanas antes de que Gonzalo Celorio fuera galardonado con el Premio Cervantes 2025. Ha sido felicidad del destino que entre los siete escritores mexicanos que lo han recibido figure Carlos Fuentes,que ocupa lugar destacado en las actividades ... literarias narradas en la última parte del libro en que Fuentes y Celorio compartieron empresas culturales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app