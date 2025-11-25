'Ese montón de espejos rotos', de Gonzalo Celorio: mapa personal de la cultura mexicana

Este libro de memorias fue publicado dos semanas antes de que Gonzalo Celorio fuera galardonado con el Premio Cervantes 2025. Ha sido felicidad del destino que entre los siete escritores mexicanos que lo han recibido figure Carlos Fuentes,que ocupa lugar destacado en las actividades ... literarias narradas en la última parte del libro en que Fuentes y Celorio compartieron empresas culturales.

Estas memorias, que toman el título de un verso de Borges, tratan en realidad en su mayor parte de maestros y discípulos, pues la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido central en su vida. Comienza narrando episodios más personales, familiares y de precario comienzo en el mundo de las letras, en el que cobra gran protagonismo el espacio de su vieja casa en la calle Ticiano, junto al mercado de Mixcoac.

MEMORIAS 'Ese montón de espejos rotos' Autor Gonzalo Celorio

Editorial Tusquets

Año 2025

Páginas 504

Precio 23,90 euros

Ese espacio genera la recuperación de dos textos literariamente soberbios, los titulados 'La casa' y 'A modo de muerte', que habían aparecido antes en su libro 'El viajero sedentario' (1994). En ellos regala Celorio inspirado despliegue del habla mexicana con gran riqueza léxica y de tipos y oficios populares. El resto de las memorias, que se leen como un recorrido histórico-cultural, abandonan el registro estilístico de la creación imaginativa, y se atienen a dar cuenta a modo de crónica personal de un mapa por la cultura de México desde los sucesos de la matanza de estudiantes ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, hasta el año 2024 en que se jubiló.

En ese intervalo Gonzalo Celorio ha sido nuclear en el mundo cultural mexicano, del que traza una radiografía interior llena de detalles. No son menores, pues hay que tener en cuenta que, aparte de dictar una cátedra dedicada a los intelectuales y escritores del exilio republicano español en México, fue director de Extensión Cultural de la UNAM. Debe saber el lector que la Autónoma de México no es una universidad más, sino el centro sobre el que ha gravitado la vida del país.

Un dato: cuando llega a dirigirla la Extensión Cultural universitaria contaba con más de tres mil empleados y un presupuesto que superaba el que dedicaba a la Cultura cualquier otro Estado latinoamericano. Recorrer de su mano los nueve años en que fue su director permite al lector asistir a lo que el mundo de la cultura (donde hay música, con orquesta propia, teatro, danza, museos, talleres de lectura, foros literarios, colecciones editoriales etc. ).

Celorio ha sido, después de dirigir la Facultad de Letras, miembro director del Fondo de Cultura Económica (que en la breve duración de su mandato editó ochocientos libros). Fue luego asesor de la Feria del Libro de Guadalajara, y es director de la Academia Mexicana de la Lengua. Estas memorias, no tienen por tanto su mayor interés en lo personal, sino en cómo ha sido fecundada esa cultura por la gran literatura del 'boom', anterior y posterior a él, puesto que Cortázar, Alejo Carpentier, y Juan Rulfo, precedieron al magisterio asumido de García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa.

Siguieron tantos otros, comenzando por el homenaje de deuda a los maestros del exilio español desde José Gaos hasta Tomás Segovia y terminado por su compañera Margo Glanz o sus discípulos Álvaro Enrigue, Jorge Volpi o Juan Villoro. He aquí otra condición necesaria de Celorio, siente toda la lengua y literatura escrita en español como propia, no solo por ser nieto de españoles por parte de madre y de padre, sino por las referencias constantes a Cervantes o Quevedo.

Este libro es mapa de un país que se propone puente, pues México fue fertilizado literariamente, así se dice, por los exilios español republicano argentino y chileno. El fondo cultural que ha dado lugar a tanta creación de la palabra en español tiene aquí su espejo, solo roto en cuanto a estructura narrativa, no en cuanto imagen viva de una pasión literaria.