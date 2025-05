MMMAD: Hechizos artísticos en lo físico y lo digital

MMMAD. Festival Urbano de Arte Digital de Madrid

'Abracadabra: de magia y tecnología'. Directores: Cristóbal Baños, Diego Iglesias y Aida Salán. Sala La Gaviota. Madrid. C/ Gaviota, 25. Hyper House. Madrid. C/ Ramón Sainz, 22. Navesierra. Madrid. C/ Divina Pastora, 23. Hasta el 24 de mayo. Cuatro estrellas.