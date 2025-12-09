Suscríbete a
ABC Cultural
Copa del Rey
Talavera-Real Madrid, Guadalajara-Barça y At. Baleares-Atlético, los cruces de dieciseisavos

CRÍTICA DE:

'Mina de aura', de Donna Huanca en el CAAC: hibridaciones y superposiciones

Sevilla

'Mina de Aura', en una de las capillas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, responde al deseo de esta creadora mestiza de analizar los cruces culturales

Lea otros textos de este crítico

Detalle del montaje de la propuesta de Huanca en el CAAC
Detalle del montaje de la propuesta de Huanca en el CAAC Pepe Morón
Iván de la Torre Amerighi

Iván de la Torre Amerighi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Capilla de Afuera del Monasterio de Santa María de las Cuevas, también denominada Capilla de Mujeres, es un espacio de una única nave rectangular, asentado sobre la primitiva ermita que dio nombre al conjunto, que fue reconstruida por Ambrosio de Figueroa en 1766 ... tras los devastadores efectos del terremoto de Lisboa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app