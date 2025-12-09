'Mina de aura', de Donna Huanca en el CAAC: hibridaciones y superposiciones

La Capilla de Afuera del Monasterio de Santa María de las Cuevas, también denominada Capilla de Mujeres, es un espacio de una única nave rectangular, asentado sobre la primitiva ermita que dio nombre al conjunto, que fue reconstruida por Ambrosio de Figueroa en 1766 ... tras los devastadores efectos del terremoto de Lisboa.

Conserva un retablo mayor barroco de Francisco de Acosta del cual desapareció la Virgen durante la invasión francesa, cuyas tropas convirtieron el lugar en polvorín, siendo luego dependencia de la Fábrica Pickman tras la desamortización.

Sin embargo, más allá del avatar histórico y del componente religioso, la capilla simboliza un umbral de tránsito de mercaderías y conocimientos entre América y Europa, un ámbito liminar, también frontera entre el mundo contemplativo y espiritual de los cartujos y el universo caótico y mercantilista que ya imponía la sociedad moderna.

Entre tres mundos

Donna Huanca (Chicago, 1980) es una de esos pocos creadores que se saben situados entre tres mundos: aquel que la vio nacer y formarse, primero en la Universidad de Houston, después en la Städelschule de Fráncfort, ciudad donde reside y trabaja; ese otro que pertenece a una conciencia familiar y la traslada a un territorio de costumbres e identidades, tan cercano cuanto alejado de sus ancestros bolivianos; y un tercer universo que es refugio y cauce de expresión a partir de la comprensión del arte como espacio taumatúrgico para el autodescubrimiento.

La propuesta, que fue inaugurada con una acción performativa con danzantes de cuerpos pigmentados, interviene y transforma la capilla en espacio imbuido de una sacralidad distinta. Superpone al retablo una arquitectura, una estructura ritual pintada al óleo de vivos colores y vehementes trazos.

Detalle de la 'performance' anterior a la inauguración de la propuesta en el CAAC Lourdes Cabrera

En el nicho principal de la calle central perfila la imagen de una joven figura femenina desnuda, apenas insinuada, de largo cabello y ojos velados. Tal vez referencia a la divinidad primigenia andina, el origen de todo, la Madre-Tierra o Pachamama, una deidad que trasciende lo físico y sólo es comprensible desde una dimensión espacio-temporal.

Los paramentos de la capilla han sido revestidos por gaseosas cortinas de amplias caídas, tras las que resuena una intervención sonora, y el suelo se ha recubierto de una espesa capa de blanca arena, lo que resta dureza a la arquitectura y trasforma el medio físico en un campo onírico en el cual el visitante va abandonando sus huellas mientras descubre las de otros que lo hollaron antes que él.

Justo en su centro sitúa una escultura circular de acero plateado, recortada en su interior con una especie de imagen de Rorschach, que refleja parte de la instalación, la luz del exterior e incluso permite descubrir nuestra imagen deformada. Las referencias a los eternos ciclos vitales y naturales, a los rituales chamánicos de escisión de la conciencia, a la inmensidad del Salar de Uyuni o a las minas argentíferas de Potosí se hacen evidentes.

Donna Huanca: 'Mina de aura' CAAC. Sevilla. Avda. Américo Vespuccio, s/n. Comisaria: Jimena Blázquez. Hasta el 5 de abril de 2026. Cuatro estrellas.

Huanca explora en el CAAC desde una óptica multiétnica y multidisciplinar las hibridaciones, mestizajes, sincretismos, superposiciones e imposiciones y resistencias que se producen en el choque entre sistemas de valores, culturas y creencias muy alejadas entre sí, así como los modelos de cohabitación entre ellas, como concurrió durante la colonización americana. Y lo hace con los mecanismos que desatan el rito, el tiempo, la memoria y el cuerpo.