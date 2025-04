Del jazz a los mejores cómic con acento español para cerrar 2023

'Los comienzos del jazz'. Gunther Schuller. Acantilado, 2023. 560 páginas. 30 euros

Aunque no lo crean, este libro de jazz no habla de Miles Davis, John Coltrane o Ella Fitzgerald. Ni tan siquiera de Charlie Parker, al que apenas se cita un par ... de veces en relación a Buster Smith, el revolucionario saxofonista de la orquesta Blue Devils, cuya forma sincopada de tocar a principios del siglo XX y sus avanzados solos para la época se convirtieron en la máxima inspiración de 'Bird'. Y ya está, a pesar de que su autor, el trompista Gunther Schuller, giró con muchos de ellos.

De lo que habla esta obra es de algo más importante, aunque mucho menos popular y, por supuesto, infinitamente menos tratado en la amplia bibliografía del género: 'Los comienzos del jazz'. Aunque ahora lo reedita Acantilado, en realidad se publicó por primera vez en Estados Unidos en 1967, donde se convirtió rápidamente en uno de los textos clásicos más influyentes del jazz, que abarca desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta su primer gran florecimiento en la década de 1930.

Schuller retrocede hasta los testimonios sobre ritmo de la compositora Fanny Kemble, en 1839, y se sumerge en las improvisaciones, timbres y armonías de la prehistoria del género, para averiguar por qué funcionó entre los primeros aficionados, qué lo diferenció de otras músicas dominantes y cómo, al final, se impuso como el principal estilo a pesar de las críticas furibundas de la prensa.

«Músico empujado al suicidio por el jazz: no tenía más opción que tocar la música que detestaba», aseguraba 'The New York Times' en 1922, que la calificaba como «la música de los salvajes». Un menosprecio al que se sumaron la mayoría de los diarios e instituciones, controladas todos por unas élites blancas a las que también conquistó con sus endiabladas melodías.

Este relato fascinante bucea en la segregación institucionalizada del presidente Woodrow Wilson, en las leyes «antijazz» promulgadas por muchos Estados y en la grabación del primer disco de jazz en 1917 por -¡oh casualidad!- músicos blancos. Así hasta llegar a figuras como Jelly Roll Morton, King Oliver, Bessie Smith y nombres indiscutibles, esta vez sí, como Duke Ellington y Louis Armstrong. Por Israel Viana

El poeta y cantautor Pablo Guerrero

'Poesía completa'. Pablo Guerrero. Abada, 2023. 920 páginas. 35 euros

He visto muchas veces a Pablo Guerrero escribir poemas en su pequeño rincón del bar Los poetas, cerca de la casa donde vivió Blas de Otero. He pensado muchas veces en lo que significaba ese gesto, un hombre frente a una libreta tratando de encontrar un sentido al mundo. Oscurecida por una labor musical que forma parte de la memoria de toda una generación, su poesía, como ocurre con su presencia de todas las mañanas, ha pasado demasiado desapercibida entre el ruido y las urgencias de nuestra crítica literaria. Por eso, la publicación de su obra poética vuelve a ser una ocasión inmejorable para acercarse a una palabra que habla de la realidad como un asombro, que habla del mundo como una continua acción de gracias. Una poesía de miradas que tiene la hondura de la reflexión, donde lo sensorial tiene la forma de lo meditativo. Guerrero escribe de los paisajes con la emoción de quien retrata estados de ánimo, crea con ellos una conciencia y una moral de lo que es vivir.

Es un poeta luminoso que marca esas horas felices junto a una flor, junto a un arroyo, contemplando el cielo estrellado, haciendo del amor un baluarte frente a las inclemencias del tiempo. Tiene en sí la memoria de la tierra, la memoria de la cal y de los emparrados, pero también la memoria de los viajes, de los horizontes que encontró.

Todos sus poemas, todos sus libros quieren intensificar la vida e intensificar el contacto misterioso con la realidad. Ha escrito palabras bellas y símbolos precisos sobre este caminar buscando un poco de armonía, un refugio y un poco de calor. Esta 'Poesía completa', que empezó a escribirse a finales de los 90 y que llega hasta nuestros días, es en realidad un único poema, en él los lectores van a encontrar a un poeta que ha hecho de la escritura el lugar donde descansa la mirada, por eso todo aquí es auténtico, verdadero, sutil y evocador. Por Diego Doncel

El poeta y dramaturgo irlandés W. B. Yeats

W. B. Yeats. 'Teatro reunido'. Punto de Vista, 2023. 480 páginas. 35, 90 euros

Resulta claro que W. B. Yeats es un poeta imprescindible de las letras del siglo XX, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1923. Nacido en Dublín en 1865 y fallecido en Francia en 1939, representa quizá como ningún otro autor el resurgir literario irlandés. Hijo del pintor John Butler Yeats, vivió parte de su infancia en Londres, donde su familia se trasladó, aunque luego regresaron a Irlanda. En su país, escuchó, de boca de su madre y de los campesinos, cuentos tradicionales. Este mundo mágico, poblado de hadas y extrañas criaturas, le influyó en su cosmovisión y en su obra, que se caracteriza en buena medida por un particular misticismo.

Su condición de excelso poeta ha hecho que su faceta de dramaturgo haya quedado un tanto opacada, aunque su desconocimiento cercena la completa y cabal comprensión de su producción. Y, por otro lado, no debemos olvidar que el teatro siempre le atrajo, llegando a ser destacado impulsor del Abbey Theatre, el Teatro Nacional de Irlanda. Ahora, gracias a la feliz iniciativa de Punto de Vista, podemos disfrutar de las piezas teatrales de Yeats —recordemos siempre que el teatro también se lee—, que prácticamente apenas se han llevado a escena en España.

El volumen cuenta con una clarificadora introducción del escritor y traductor Andrés Catalán, encargado de verter a nuestro idioma con gran solvencia las obras que se incluyen, que son: 'Las aguas misteriosos'; 'La tierra del deseo'; 'Cathleen Ni Hooulinan'; 'En la playa del baile'; 'El yelmo verde'; 'Deirdre'; 'En la fuente del halcón'; 'El sueño de los huesos': 'El gato y la luna'; 'Los únicos celos de Emer'; 'Calvario'; 'La resurrección'; 'Las palabras en la ventana'; 'El rey de la torre del reloj'; 'El huevo de la garza; 'Purgatorio' y 'La muerte de Cuchulain'. Se recoge asimismo el ensayo de Yeats 'Una introducción a mi teatro', pues el escritor irlandés fue también un más que notable teórico de las artes escénicas, y, precisamente, empezó a interesarse por el género como crítico. El teatro de Yeats, de cuño fundamentalmente simbolista, con ecos, entre otros, de Maeterlinck, y apoyado en ocasiones en la mitología irlandesa, se aleja de lo comercial, lo espectacular y lo convencional, y busca la esencia y la potencia de la palabra. Por Carmen R. Santos

Detalle de la portada de 'El ruiseñor de dos cabezas'

Cómics con ADN español

Dada la excelente añada de cómics patrios, mi lista de recomendaciones navideñas está formada exclusivamente por títulos de autores españoles, aparecidos en el mercado en los últimos meses. ¡Consumid y regalad tebeos con ADN español! A buen seguro os darán muchas satisfacciones.

1. 'El cielo en la cabeza' (Altarriba, García, Moral). Relata sin tapujos la historia de un niño congoleño y su huida hacia delante de África hasta Europa. A destacar el extraordinario grafismo, muy inspirado en el cubismo picassiano. Un cómic en que denuncia y vanguardia se dan la mano. 2. ''El destripador de películas' (Cuerda). ¿Disfrutas con las ácidas críticas de cine de Carlos Boyero? Pues no le llega a la suela de los zapatos a Juanjo Cuerda. El gran humorista gráfico es además un cinéfilo de altura. Ríete con sus sátiras de películas tan populares como 'El señor de los anillos', 'Malditos Bastardos', etc.

3. 'Tito y Tif' (Xaudaró). Se reedita una de las obras más emblemáticas del gran pionero de la historieta española que fue Joaquín Xaudaró. Una historieta de 108 páginas autoconclusiva (como las modernas novelas gráficas), sólo que creada en la lejana fecha de 1915. 4. 'El ruiseñor de dos cabezas' (Mira, Yuls). El título hace referencia a Millie y Christine McCoy, dos hermanas gemelas pigópagas que realizaron números de variedades en los espectáculos de freaks. Una historia para los amantes de lo insólito que mezcla realidad y ficción con sabiduría y acierto. 5. 'Mandarina: Una semana sí y otra no' (Salma, Navarro). Segunda entrega de las aventuras de esta niña, hija de padres separados, cuyo mejor amigo es un tejón aficionado al jazz. Una Amelia Navarro en estado de gracia con un grafismo que encandila a los lectores más pequeños.

La cosecha de este año es tan buena que aunque me ciña a los últimos meses (estrictas novedades), el espacio disponible no alcanza para describirlas todas (ni siquiera de forma somera). Pero al menos, quisiera nombrar otros títulos sobresalientes y muy recomendables como 'Tiburón Blanco' (Espinosa), 'Walicho' (Otero), 'El abismo del olvido' (Roca, Terrasa), 'Lubianka' (Cava, Auladell), 'El cuerpo de Cristo' (Lema), 'El gran libro de Cuttlas' (Calpurnio), 'Blacksad: Todo cae' (Díaz Canales, Guarnido), y un largo etcétera. Por Asier Mensuro