CRÍTICA DE:

'Máscara y compás': Maruja Mallo, a la segunda, en el Museo Reina Sofía, va la vencida

MADRID

El montaje, más acertado y ampliado en el Museo Reina Sofía, enriquece la aproximación –inédita– a esta creadora excepcional

Detalle de la sección dedicada al teatro, mucho más reducida en el Museo Reina Sofía
Detalle de la sección dedicada al teatro, mucho más reducida en el Museo Reina Sofía
Nerea Ubieto

Nerea Ubieto

Madrid

La magnífica retrospectiva de Maruja Mallo es fruto de la colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Centro Botín. Tras haber pasado el verano junto al mar, elemento tan valorado por la artista, desembarca en Madrid con piezas extra (que los coleccionistas ... privados solo han querido sacar de sus hogares para cederlas a la institución) y un carácter más museístico gracias a la muestra exclusiva, por cuestiones de conservación, de documentos del Archivo Lafuente.

Sobre el autor Nerea Ubieto

Crítico de ABC Cultural

Nerea Ubieto

