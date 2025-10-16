Suscríbete a
San Pantaleón y la visitadora

Cada 27 de julio se licúa. Con aquella verdad o sin ella, su misterio me arrastró, como una magdalena de Proust, a otro tiempo

Reliquia de la sangre de San Pantaleón
María José Solano

Atravesé la plaza de la Encarnación bajo el sol de septiembre. Dentro del Real Monasterio, el guía me condujo hasta ella, la diminuta ampolla de sangre de San Pantaleón, donde apenas se distingue una gota seca, terrosa, suspendida en el vidrio como un astro ... extinto.

