lo moderno

Elogio del bidé

Roma se desplomó cuando olvidó sus acueductos. Europa se perderá cuando olvide su bidé

María José Solano

Llevo semanas buscando piso, y en medio de ese safari inmobiliario —donde los alquileres se miden en hígados y no en euros— me ha asaltado un detalle tan revelador como inquietante: los baños ya no tienen bidé. El agente inmobiliario, con la suficiencia del ... que exhibe parquet flotante y ventanas climalit, me miraba casi con lástima cuando preguntaba por él. «Eso ya no se lleva», me decía. No se lleva: como si la civilización fuese una moda pasajera.

