En el viejo corazón de Sevilla, donde la devoción se funde con el arte, Francisco Antonio Ruiz Gijón dejó para la eternidad uno de los mayores prodigios de la escultura barroca española: el Cristo de la Expiración. No se puede hablar de Triana sin ... que el nombre de este escultor barroco surja como el repique de una campana de forja en la madrugada del Viernes Santo. Nacido en Utrera en el año 1653, su imaginería no es escultura sino suspiro detenido; una lección de anatomía que aún hoy conmueve a creyentes y ateos. Cuentan —y en Sevilla la leyenda vale tanto como el archivo notarial— que se inspiró en un gitano conocido como ‘El Cachorro’ al que vio morir apuñalado.

El escultor captó aquel instante de tránsito, lo inmortalizó en el rostro del Cristo y ahí quedó: con los ojos entreabiertos, los labios temblando en el último aliento, y esa expresión que no es de muerte, sino de eternidad. Nadie ha tallado el dolor como lo hizo él.

Aunque su obra brota del Guadalquivir, no ha desentonado estos días pasados entre los mármoles de Roma donde otro inmortal, Gian Lorenzo Bernini, levantó su imperio de éxtasis y movimiento. Ambos artistas, cada uno desde su mundo, supieron lo mismo: que el barroco no se contempla, se siente; que no se entiende, se sufre. Bernini modeló el éxtasis de Santa Teresa con esa teatralidad mística capaz de transformar el mármol en carne, la emoción en geometría.

Y así como Bernini llevó Roma al cielo, Ruiz Gijón trajo el cielo a Triana

Ruiz Gijón hizo lo propio en Sevilla con madera policromada al capturar el instante exacto de la muerte redentora, cuando el aliento se escapa, pero aún no se ha ido; cuando los ojos no saben si mirar a Dios o al hombre.

Lo que en Roma es sensualidad religiosa y placer celestial, en Triana es drama y humanidad desnuda. Pero ambos comparten el mismo lenguaje: el del cuerpo como vehículo del alma, el del instante convertido en eternidad. Si Bernini funde arquitectura, escultura y pintura para conmover, Ruiz Gijón lo hace con el silencio, con la postura trágica, con una expresión más vivida que imaginada.

Y en ambos casos, el espectador no es testigo pasivo. Es partícipe. El fiel que mira al Cachorro no lo contempla, se funde con él. Como el peregrino que en Roma cae rendido ante la santa transverberada. Porque el barroco, cuando es verdadero, no distingue entre fe y arte, entre lo divino y lo humano. Lo convierte todo en experiencia.

Y así como Bernini llevó Roma al cielo, Ruiz Gijón trajo el cielo a Triana.