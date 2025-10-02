Suscríbete a
Bergamín, yo te celebro

Siempre con lo mínimo, siempre con libros amontonados y algún gato vigilándolo desde la mesa. Dormía poco, escribía de noche

José Bergamín (Madrid, 1895-Fuenterrabía, Guipúzcoa, 1983)
María José Solano

Nació en Madrid, hace exactamente 130 años. Su padre, Juan Bergamín García, era un político conservador de los de voz grave y bigote férreo; su madre, devota católica, le dejó una religiosidad obstinada que nunca terminó de abandonar ni de obedecer.

De joven ya era ... incómodo: reservado, brillante, irónico como un estoque bien templado, y con la manía de pensar por su cuenta. Se juntaba con lo mejor: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda… Lo respetaban, lo temían un poco y lo escuchaban mucho. Entre ellos era un francotirador: un hombre que escribía aforismos como quien carga pólvora.

