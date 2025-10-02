Nació en Madrid, hace exactamente 130 años. Su padre, Juan Bergamín García, era un político conservador de los de voz grave y bigote férreo; su madre, devota católica, le dejó una religiosidad obstinada que nunca terminó de abandonar ni de obedecer.

De joven ya era ... incómodo: reservado, brillante, irónico como un estoque bien templado, y con la manía de pensar por su cuenta. Se juntaba con lo mejor: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda… Lo respetaban, lo temían un poco y lo escuchaban mucho. Entre ellos era un francotirador: un hombre que escribía aforismos como quien carga pólvora.

Dirigió la revista ‘Cruz y Raya’ entre 1933 y 1936, un intento suicida —y brillante— de reconciliar catolicismo y progresismo. Durante la Segunda República se alineó con la causa republicana, y en la Guerra Civil trabajó en el Servicio de Propaganda y como agregado cultural en la embajada en París. Mientras otros disparaban, él escribía. Y, de algún modo, también hería. Cuando Franco ganó, Bergamín se fue. No por cobardía. sino por decencia. México, Venezuela, Uruguay, Francia… Siempre con lo mínimo, siempre con libros amontonados y algún gato vigilándolo desde la mesa. Dormía poco, escribía de noche, discutía hasta el amanecer con otros desterrados. Decía que «un gato es la conciencia de un poeta». Quizá lo fuera él mismo. En los años 50 volvió un instante a España, como quien asoma la cabeza en una casa en ruinas. Luego regresó definitivamente en 1970 En los años 50 volvió un instante a España, como quien asoma la cabeza en una casa en ruinas. Luego regresó definitivamente en 1970, aunque vigilado por la policía franquista, como si todavía pudiese prenderle fuego a algo con sólo abrir la boca. En la Transición siguió disparando hacia todos los lados: criticaba a la derecha, despreciaba a la izquierda y no se apuntaba a ninguna victoria. Era demasiado libre para ser útil. Se casó con Pilar de Yzaguirre, mujer culta y cercana al teatro. Tuvieron hijos. No hablaba de ellos: los cuidaba en silencio. Prefería gastar en libros y alimentar gatos antes que en lujos. Rechazaba premios, homenajes y cargos. Cuando le reprochaban que se contradecía, sonreía: «Claro, porque no me repito». Terminó sus días en Fuenterrabía, junto al mar. Rodeado de libros, de jóvenes que aún creían en la literatura y de sus inseparables gatos. Murió en 1983, a los ochenta y ocho años. Sin ruido. Lo explicó él mismo, mucho antes, en su mejor frase: «Vivir es irse despidiendo con cortesía».

