Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

CRÍTICA DE:

'Sí hay tal lugar', de Federico Guzmán Rubio: caminar utopías

ENSAYO

A medio camino entre el ensayo, la crónica y la narrativa, el escritor mexicano realiza un recorrido por las ruinas de los sueños transformadores latinoamericanos

Otros textos del autor

Fordlandia, la utopía industrial de Henry Ford en el Amazonas, en 1928
Fordlandia, la utopía industrial de Henry Ford en el Amazonas, en 1928

Jordi Canal

Utopía es una isla, como relató en 1516 Tomás Moro, pero no toda utopía es necesariamente, en sentido real o figurado, una isla. El nicaragüense Ernesto Cardenal, que fundó una utopía cristina y socialista, en la década de 1960, en el archipiélago de ... Solentiname, cantaba, a principios del siglo XXI, a otro obrador de utopías, aunque no insulares: «Y Don Vasco de Quiroga (Tata Vasco)/ llegado a México como Oidor [magistrado]/ de su Majestad el Emperador Carlos V/ apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlán/—y más tarde obispo de Michoacán—/ leyó en México la Utopía de Moro, y la tomó en serio/ ¡y la realizó!».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app