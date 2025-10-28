'Sí hay tal lugar', de Federico Guzmán Rubio: caminar utopías

Utopía es una isla, como relató en 1516 Tomás Moro, pero no toda utopía es necesariamente, en sentido real o figurado, una isla. El nicaragüense Ernesto Cardenal, que fundó una utopía cristina y socialista, en la década de 1960, en el archipiélago de ... Solentiname, cantaba, a principios del siglo XXI, a otro obrador de utopías, aunque no insulares: «Y Don Vasco de Quiroga (Tata Vasco)/ llegado a México como Oidor [magistrado]/ de su Majestad el Emperador Carlos V/ apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlán/—y más tarde obispo de Michoacán—/ leyó en México la Utopía de Moro, y la tomó en serio/ ¡y la realizó!».

Los ingenuos e intertextualmente construidos versos de Cardenal forman parte de 'Tata Vasco', incluido en 'El Origen de las Especies y otros poemas'. El Nuevo Mundo se prestó magníficamente a imaginar y realizar toda suerte de utopías o mundos nuevos.

ENSAYO 'Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latimoamericanas' Autor Federico Guzmán Rubio

Editorial Taurus

Año 2025

Páginas 171

Precio 19,90 euros

De las utopías americanas del obispo Quiroga y del sacerdote Cardenal se ocupa, entre otras, el escritor mexicano Federico Guzmán Rubio en una obra muy interesante y sugestiva: 'Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas'. Alude el título a la traducción que propuso Quevedo de la palabra utopía de Moro: 'no hay tal lugar'. Además de una idea y un texto, un lugar resulta imprescindible, sostiene el autor, bien sea imaginario o real. En el libro, a medio camino entre el ensayo, la crónica y la narrativa, se nos propone un viaje a los vestigios de las utopías ensayadas en América Latina desde el siglo XVI hasta hoy. Tres preguntas guían el proyecto: ¿Qué queda de ellas?, ¿Qué fueron?, ¿Qué podían haber sido? Caminar utopías lleva a un sinfín de lúcidas reflexiones sobre ayer y hoy.

Siete lugares de utopía reciben visita y atención: Fordlandia, la utopía industrial de Henry Ford en el Amazonas, en 1928, suma de perfecta civilización americana y explotación cauchera; Colonia Cecilia, impulsada por italianos libertarios y partidarios del 'beso amorfista' (amor libre) en el sur de Brasil, entre 1890 y 1894; Nueva Germania, fundada en 1886, un proyecto racista de pueblo ario en Paraguay encabezado por Bernhard Förster y Elisabeth Nietzsche; Pátzcuaro, convertida en 1539 en la cabeza de Michoacán por Vasco de Quiroga y núcleo de sus hospitales-pueblo, una fórmula de protección de los indios y de convivencia.

Trabajo informado, ingenioso y no falto de sana ironía, que explora lugares que no fueron, pero, evidentemente, fueron

También Argirópolis, la ciudad imaginada en 1850 por Faustino Sarmiento en la isla Martín García, capital de unos Estados Confederados del Río de la Plata; Solentiname, la utopía revolucionaria de Cardenal en el lago de Nicaragua aniquilada por los Somoza, primero, y los Ortega-Murillo después, y, para terminar, Santa Fe, un sector de la Ciudad de México pensado, desde finales del siglo XX, como perfecto y excluyente espacio neoliberal.

El autor descarta Cuba —«una isla, para colmo»—, con una trillada revolución cargada de utopía que terminó, como tantas otras, en campos de concentración. A esta suerte de ejercicio arqueológico, yo le hubiera añadido la popular y mística Canudos de Antonio Conselheiro, arrasada por los militares brasileños en 1897. Comoquiera que sea, Guzmán Rubio nos ofrece, en este ensayo nómada, un delicioso recorrido, informado, ingenioso y no falto de sana ironía, por utópicas ruinas y memorias de lugares que no fueron, pero, evidentemente, fueron.