De Lucerna a Interlaken: en las cataratas de la muerte

Un tren lleva por los valles alpinos al lugar donde Moriarty acabó con la vida de Sherlock Holmes

Estación de Portbou: el término fue el principio

Ferrocarril de La Robla: la vía del carbón y de la vida

Uno de los trenes que recorren la escarpada orografía suiza
Pedro García Cuartango

Unas impresionantes cataratas con una caída de más de 200 metros son el escenario en el que el malvado Moriarty y Sherlock Holmes se despeñan hacia el abismo. Situadas muy cerca de la localidad suiza de Meiringen, fue el lugar elegido por ... sir Arthur Conan Doyle en su relato 'El problema final' para acabar con la vida del detective de Baker Street. Arrepentido del desenlace, luego le resucitó.

