Los libros más vendidos de Infantil / Juvenil esta semana

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

En el puesto 1º, ‘Un amor de diciembre’ (Martínez Roca), de Lauren Asher. Una novela romántica de adviento, de la mano de la autora norteamericana de ‘best seller’. En el puesto 2º, ‘Diario de Greg 20’ (Molino), de Jeff Kinney. Una nueva entrega del popular personaje, que en este caso organiza una divertida fiesta de cumpleaños. En el puesto 3º, 'Los chicos de Tommen 06’ (Montena). Sexta entrega de la exitosa serie de Chloe Walsh, que ha arrasado en Tiktok. historias de amores juveniles y sus problemas, y el abordaje de asuntos como el acoso escolar. En el puesto 4º,‘Invisible’ (Nube de Tinta), de Eloy Moreno, una muy actual trama donde un niño desea desaparecer ante los demás, con el trasfondo de la lacra del bullying.

En el puesto 5º de nuevo Chloe Walsh con ‘Los chicos de Tommen 01’ (Montena). El arranque de la saga de romance deportivo. El puesto 6º lo ocupa ‘Cuando te atrevas a sentir’ (Contraluz), Tamara Molina entrelaza las vidas de Naila, que no encuentra sentido a la suya, y Bruno, un ganador nato ¿o no tanto? En el puesto 7º, ‘Romance de adviento. Un corazón por Navidad’ (TBR), de Sophie Jomain. Un calendario para ‘booklovers’.Tras una temporada difícil, una jovencita va con su padre a pasar las Navidades en los Alpes. En el puesto 8º encontramos ‘El Principito’ (Duomo). La emotiva novela de Antoine de Saint-Exupéry que es un clásico para pequeños... y adultos.

Completan el ranking, en el puesto 9º, ‘Invisible 02: Redes’ (Nube de Tinta). Eloy Moreno, tras triunfar con ‘Invisible’, vuelve a conseguirlo con esta exploración del lado más oscuro de internet y las redes sociales. Y, en el puesto 10º, ‘Villanos 01; La sangre de Hércules’ (Cross Books). Jasmine Mas. Una chica debe sobrevivir entre titanes y dioses de la mitología, que es vista de una manera diferente a la habitual.