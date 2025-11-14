Suscríbete a
ABC Cultural

LIBROS

Los libros más vendidos de Infantil / Juvenil esta semana

Novelas románticas y el fenómeno de Eloy Moreno, con sus dos entregas de 'Invisible', son las lecturas preferidas de los más jóvenes. Sin faltar un clásico, que permanece en el tiempo: 'El Principito'

Lauren Asher encabeza la lista con 'Un amor de diciembre'
Lauren Asher encabeza la lista con 'Un amor de diciembre'

ABC Cultural

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app