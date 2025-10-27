Los libros más vendidos de Infantil / Juvenil esta semana

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

En el puesto 1º, ‘Los chicos de Tommen 06’ (Montena). Sexta entrega de la exitosa serie de Chloe Walsh, que ha arrasado en Tiktok. Historias de amores juveniles y sus problemas, y el abordaje de asuntos como el acoso escolar. En el puesto 2º, ‘Invisible’ (Nube de Tinta), una muy actual trama donde un niño desea desaparecer ante los demás, con el trasfondo de la lacra del bullying. En el puesto 3º, ‘Mentira’ (Edebé), de Care Santos. La historia de Xenia que ve cómo baja su rendimiento escolar. Se ha embarcado en un amor virtual. ¿Quién será su enamorado?

En el puesto 4º, de nuevo Chloe Walsh con ‘Los chicos de Tommen 01’ (Montena), arranque de la saga de romance deportivo. El puesto 5º lo ocupa ‘Mitos griegos’ (Vincens Vives), de María Angelidou. Catorce mitos helenos en esta antología, que se recrean con cautivadora amenidad. El libro explica, entre otras historias, la lucha de Teseo contra el Minotauro.

En el puesto 6º, ‘Aliada del villano’ (Faeris), de Hannah Nicole Maehrer. Divertidísima comedia romántica ‘grumpy x sunshine’, —refleja la dinámica de pareja donde uno es gruñón y pesimista, y el otro es optimista y alegre—, ambientada en un mundo de fantasía de la autora superventas. En el puesto 7º, ‘Romance de adviento’ (TBR), novela romántica de Sophie Jomain, organizada como un calendario de Adviento con 24 capítulos sellados, uno para cada día de diciembre hasta la víspera de Navidad. En el puesto 8º, 'Invisible 2: Redes’ (Nube de Tinta). Eloy Moreno sigue atrayendo el favor de los jóvenes lectores con su denuncia del lado oscuro de internet y de las redes sociales y su advertencia de las amenazas que acechan en las pantallas.

Completan el ranking, en el puesto 9º, ‘Las lágrimas de Shiva’ (Edebé), de César Mallorquí. Aventuras, amores prohibidos, secretos y venganzas cruzadas en torno a un objeto misterioso así llamado. Y, en el puesto 10º, ‘El nuevo viaje de El Principito’ (Salamandra). La continuación del clásico ‘El Principito’, de Antoine de Saint-Exupéry, ideada por Eloy Moreno, el autor superventas de ‘Invisible’. Con ilustraciones de David Sierra.