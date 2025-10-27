Suscríbete a
ABC Cultural

ABC Cultural

Los libros más vendidos de Infantil / Juvenil esta semana

LIBROS

Chloe Walsh por partida doble con dos entregas de su exitosa serie 'Los chicos de Tommen'. Eloy Moreno no se apea de la lista con su 'Invisible' e 'Invisible 02: Redes', y ocupa otro puesto con 'El nuevo viaje de El Principito', continuación del clásico de Saint-Exupéry

Chloe Walsh ocupa el primer puesto del ranking
Chloe Walsh ocupa el primer puesto del ranking

ABC Cultural

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app