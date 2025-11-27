Los libros más vendidos de No Ficción esta semana

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK (Growth from Knowledge) —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

En el puesto 1º, ‘La sociedad del cansancio’ (Herder), de Byung-Chul Han. En su libro más emblemático, el filósofo norcoreano, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, explora los asuntos que marcan las sociedades occidentales de hoy. En el puesto 2º, ‘Cuando ellos se van’ (Plaza & Janés). Un emotivo libro de Julia Navarro que es una declaración de amor a los animales de compañía, a través de la Literatura, el Arte, el Cine y la Historia. El puesto 3º lo ocupa ‘Mi verdadera historia’ (Espasa). Isabel Preysler se confiesa a corazón abierto y repasa su vida,

En el puesto 4º, ‘El hombre en busca de sentido’ (Herder).de Viktor E. Frankl. Un clásico, en el que el psiquiatra austriaco relata su propia experiencia en un campo de concentración, visto desde dentro, y su descubrimiento del poder de la logoterapia ante la adversidad. En el puesto 5º, ‘Al día siguiente de la conquista’ (La Esfera de los Libros). El historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui desmonta tópicos y argumenta con rigor frente a la Leyenda Negra.

En el puesto 6º, ‘The book. La guía definitiva para reconstruir una civilización’ (Duomo), de Hungry Minds. Libro educativo y a la vez recreativo para adultos de historia universal sobre civilizaciones antiguas. En el puesto 7 encontramos ‘Cocina para todos’ (Planeta). El mediático chef Karlos Arguiñano nos ofrece un nuevo recetario, con 560 platos, para triunfar en los fogones. En el puesto 8º, ‘El arte de gobernar’ (Almuzara), de Mariano Rajoy. El ex presidente del Gobierno nos brinda reflexiones en torno a numerosos asuntos como, entre otros, los pilares de la democracia, los retos del mundo de hoy y el peligro del populismo.

Completan el ranking, en el puesto 9º, ‘Sobre Dios. Pensar con Simone Weil’ (Paidós). De nuevo, Byung-Chul Han en una intensa obra, en la que dialoga con el pensamiento de la filósofa y mística francesa. Y, en el puesto 9º, ‘Hábitos atómicos’ (Diana), de James Clear. Un imbatible de la autoayuda. Su subtítulo adelanta el contenido: 'Cambios pequeños, resultados extraordinarios’. La propuesta del escritor norteamericano es que para mejorar nuestra vida no es preciso modificarla de manera espectacular. Es suficiente con tomar cada día pequeñas decisiones y llevarlas a la práctica.