Los libros más vendidos de No Ficción esta semana

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

El puesto 1º lo ocupa ‘Hábitos atómicos’ (Diana), de James Clear. Su subtítulo adelanta el contenido: 'Cambios pequeños, resultados extraordinarios’. La propuesta del escritor norteamericano es que para mejorar nuestra vida no es necesario modificarla de manera espectacular. Basta con tomar cada día pequeñas decisiones y llevarlas a la práctica. En el puesto 2º, ‘El puente donde habitan las mariposas’ (Siruela). Nazareth Castellanos, entremezclando ciencia y Humanidades, explora la estrecha relación que existe entre nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo. El puesto 3º lo ocupa ‘La supraconciencia existe’ (Planeta), donde el doctor Manuel Sans Segarra, con la colaboración del periodista Juan Carlos Cebrián, explora las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) desde una perspectiva científica y espiritual.

En el puesto 4º, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ (Random House). El reciente fallecimiento del Papa Francisco, ha catapultado este trabajo de Javier Cercas, maestro de la novela sin ficción, en el que narra un viaje con el Pontífice a Mongolia y desvela entresijos del Vaticano. Encontramos en el puesto 5º, ‘Cómo mandar a la mierda de forma educada’ (Vergara). La psicóloga Alba Cardalda nos presenta un manual sobre como decir ‘no’ con asertividad y empatía, sin hacer daño al otro y sin sentido de culpa, para conseguir relaciones más plenas y honestas.

En el puesto 6º, ‘El hombre en busca de sentido’ (Herder), de Viktor E. Frankl. El psiquiatra austriaco relata su propia experiencia en un campo de concentración —hace poco se cumplieron 80 años de la liberación del infierno de Auschwitz—, visto desde dentro, y su descubrimiento del poder de la logoterapia ante la adversidad. En el puesto 7º, ‘El monje que vendió su Ferrari’ (Debolsillo). Robin Sharma nos relata la historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras sufrir un ataque al corazón, se ve inmerso en una crisis existencial, y toma la radical decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India.

Completan el ranking, en el puesto 8º, ‘El poder del ahora’ (Gaia). A los 29 años Eckhart Tolle cambio su vida tras una transformación espiritual. Nos anima a seguir sus pasos, meditar diariamente y centrarnos en el presente, lo que nos permitirá una mayor conexión con nosotros mismos. En el puesto 9º, ‘Padre rico, padre pobre’ (Debolsillo). Robert T. Kiyosaki explora lo que los ricos enseñan a sus hijos acercan del dinero y las finanzas y da pautas sobre cómo hacerse millonario. El puesto 10º lo ocupa ‘Como hacer que te pasen cosas buenas' (Espasa). Consejos de la mano de la doctora Rojas Estapé para gestionar los conflictos y las preocupaciones cotidianos, pues controlarlos resulta fácil.