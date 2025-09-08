Suscríbete a
LIBROS

Los libros más vendidos de No Ficción esta semana

ENSAYO

La autoayuda sigue concitando la preferencia de los lectores con ya clásicos del género como, entre otros, 'Hábitos atómicos', o 'Cómo hacer qué te pasen cosas buenas'

James Clear, con 'Hábitos atómicos' lidera el ranking
ABC

ABC Cultural da un paso para mejorar la lista de los libros más vendidos. El suplemento ha confiado a GfK-An NIQ Company —empresa referente en los estudios de mercado, proveedor mundial líder de datos y análisis al sector de los bienes de consumo— ... este muestreo semanal que refleja cuál es el 'ranking' real de los diez títulos más vendidos en España, en los ámbitos de Ficción, No Ficción e Infantil y Juvenil. El 'tracking' extrapolado semanalmente por GfK es la mejor auditoría disponible del mercado y está elaborado a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos. Esos 1.300 puntos de venta se recogen a través de tres canales —librerías, grandes superficies y ventas 'online'— y se considera que cubren el 90 por 100 del mercado.

