Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', de Elise Ann Allen: cuatro horas con el Papa

ENSAYO

La periodista Elise Ann Allen traza el primer retrato de fondo del nuevo Pontífice, una figura tan discreta como compleja

Otros textos del autor

El Papa León XIV
El Papa León XIV ABC
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los seis meses que han pasado desde la fumata del pasado 8 de mayo, han ido revelando a cámara lenta la personalidad poliédrica del Papa León XIV: cardenal misionero, descendiente de criollos, matemático, aficionado a los crucigramas y al tenis, empleado en un ... cementerio, aficionado a los coches, trabajador incansable, tejedor de consensos…

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app