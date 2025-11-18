'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', de Elise Ann Allen: cuatro horas con el Papa

Los seis meses que han pasado desde la fumata del pasado 8 de mayo, han ido revelando a cámara lenta la personalidad poliédrica del Papa León XIV: cardenal misionero, descendiente de criollos, matemático, aficionado a los crucigramas y al tenis, empleado en un ... cementerio, aficionado a los coches, trabajador incansable, tejedor de consensos…

En 'León XIV'. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', la periodista Elise Ann Allen presenta el primer intento serio de ofrecer su perfil, más allá de los 'instant book' que se publicaron horas después del cónclave. Y lo consigue con bastante éxito. Su gran mérito es haber incluido el testimonio directo del Papa, que a lo largo de dos largas entrevistas de un par de horas, respondió a sus dudas sobre algunos eventos de su vida y decisiones y apuntó las líneas maestras que guiarán su Pontificado.

ENSAYO 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' Autora Elise Ann Allen

Editorial Debate

Año 2025

Páginas 335

Precio 19,90 euros

Allen conoció en Perú en 2018 al entonces obispo de Chiclayo Robert Francis Prevost, cuando ella preparaba una investigación sobre abusos en el movimiento católico 'Sodalicio de Vida Cristiana' que más tarde Francisco decidiría suprimir. Desde entonces, sin saberlo mantuvo el contacto con el futuro Papa, y sus caminos volvieron a cruzarse en 2023, cuando fue trasladado a la Curia Vaticana para convertirse en prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Esa relación ha facilitado que León aceptara responder sus preguntas y abordar abiertamente cuestiones espinosas como su relación con jefes de Estado, la cuestión de los abusos en la Iglesia o el papel de la mujer. Sin duda ese diálogo la principal baza de este libro, pues el Papa contextualiza y valora episodios de su vida y explica las tensiones políticas y eclesiales que experimentó especialmente su etapa en el Perú. Pero además, la autora ha visitado los lugares que menciona y hablado con testigos directos y colaboradores de Prevost de sus etapas en EE.UU., Roma y el Perú.

Aunque ha dejado muchos elementos en el tintero, ya da una idea de las situaciones que han forjado su carácter

El libro es algo más que una introducción a la compleja biografía del Papa, y aunque ha dejado muchos elementos en el tintero, ya da una idea de las situaciones que han forjado su carácter.

Noticia Relacionada El Papa almuerza con miles de pobres en el Vaticano y señala a la soledad como la «pobreza transversal» Javier Martínez-Brocal

Aflora por ejemplo el dolor al ver cuando eran niños que algunos evitaban a su madre por racismo; el coraje cuando en medio de las amenazas y los atentados de Sendero Luminoso decidió permanecer en Perú a pesar del riesgo que corría; o el modo de gobernar del entonces Prevost prior de los agustinos y luego obispo en Perú cuando le tocaba afrontar situaciones límite, desde corrupción financiera hasta desconfianza entre sacerdotes.

De sus páginas emerge el elemento por el que los cardenales pensaron en Robert Francis Prevost como sucesor de Pedro: es una persona con una sorprendente capacidad de reconciliar a polos supuestamente opuestos, pues tiene el talento de no ser enemigo de nadie y de tomar decisiones difíciles sin hacer sangre.

Quizá la necesidad de hacer un texto breve y la urgencia de publicarlo deprisa ha impedido a la autora exponer el cuadro completo de las circunstancias que recoge; especialmente se echa de menos una mayor variedad de testimonios sobre su periodo como obispo en el Perú. Presenta ese periodo con un tono polarizado, que no se corresponde con la estrategia pasada y presente de Prevost.