¡Qué poco luce entre nosotros la inteligencia vernácula! Al españolito que en Francia escuchan con unción aquí lo convidan a una mesa redonda y ni le abonan el bocadillo. Nuestro país, tan perito en autoflagelos, hace del menosprecio de lo autóctono una forma de ... cortesía, al tiempo que se prosterna ante el primer forastero que le sale al paso.

De ahí que haya pasado más o menos inadvertido el último ensayo de Víctor Gómez Pin (Barcelona, 1944), una de las mentes cimeras de la filosofía española. ‘El ser que cuenta’ (Acantilado, 2025) es, además de una ambiciosa requisitoria contra el becerro de silicio, una especie de código de la conciencia encarnada. La persona no sólo es: también narra; y en ese narrar se juega, cada vez, su propio sentido.

A fuerza de olvidar que el logos se hizo carne, nuestra época palpa el alma a través del dato, confunde el pensamiento con el cálculo y llama sabiduría al zumbido de los circuitos, tomando el resonar del engranaje por la respiración del espíritu. Frente a esta algidez computacional, que reduce el entendimiento a contabilidad algorítmica, se alza —si se permite la chanza— la Clave Pin: una suerte de contracifra de aquello que Basilio Baltasar ha llamado con acierto «razón maquinal».

Mientras el mundo celebra bobaliconamente el espejismo de la IA, Gómez Pin patentiza que la máquina no piensa porque no yerra

Mientras el mundo celebra bobaliconamente el espejismo de la IA, Gómez Pin patentiza que la máquina no piensa porque no yerra, no desea porque no teme y no juzga porque no muere. Su reivindicación de la singularidad humana puede servir de palo mayor a quien se vea tentado por el canto de sirenas del triunfalismo tecnológico. La persona es, en efecto, el ser que cuenta. El día que deje de hacerlo el cosmos seguirá girando, naturalmente, pero lo hará sin testigos, como un tiovivo a oscuras.

Si ‘El drama de la ciudad ideal’ (1974) anunciaba la vocación del autor por pensar la forma y el límite, tratando de conciliar el orden platónico y la corrupción del devenir, y ‘Entre lobos y autómatas’ (2006) desnudaba las mixtificaciones ontológicas del antihumanismo, ‘El ser que cuenta’ viene a ser una contraseña de carne y hueso frente a la geometría del vacío.

Este gran ensayo, que culmina una trayectoria de coherencia diamantina, habría sido un motivo legítimo de orgullo nacional en cualquier país, y excusa para exaltaciones, palios y salvas de cañonazos. Pero aquí, ya se sabe, el laurel está reservado a la cabeza foránea.