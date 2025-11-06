Suscríbete a
Ha pasado más o menos inadvertido el último ensayo de Víctor Gómez Pin, una de las mentes cimeras de la filosofía española

Víctor Gómez Pin
Víctor Gómez Pin Rocío Ruiz
Jorge Freire

Jorge Freire

¡Qué poco luce entre nosotros la inteligencia vernácula! Al españolito que en Francia escuchan con unción aquí lo convidan a una mesa redonda y ni le abonan el bocadillo. Nuestro país, tan perito en autoflagelos, hace del menosprecio de lo autóctono una forma de ... cortesía, al tiempo que se prosterna ante el primer forastero que le sale al paso.

