Haced que Orwell sea ficción otra vez

A los gestores culturales que sirven a la ideología eso del espacio infinito les inquieta

El autor británico George Orwell
Jesús García Calero

Amo la astronomía, siempre me fascinó cómo los astrónomos trabajan con exiguos relumbres, separando el fulgor de una sola estrella. Analizar el espectro y observar mínimas variaciones periódicas llevó a descubrir los primeros exoplanetas. Pistas diminutas que llevaron a añadir el conocimiento de grandes ... cuerpos y fenómenos prácticamente invisibles. Aplicado a lo nuestro, ese instinto de observar fenómenos intangibles que perturban nuestras instituciones, así como la interacción de los astronómicos cuerpos ministeriales con el espacio infinito de la cultura, es para el buen observador de las estrellas políticas fuente de conclusiones casi científicas.

