Amo la astronomía, siempre me fascinó cómo los astrónomos trabajan con exiguos relumbres, separando el fulgor de una sola estrella. Analizar el espectro y observar mínimas variaciones periódicas llevó a descubrir los primeros exoplanetas. Pistas diminutas que llevaron a añadir el conocimiento de grandes ... cuerpos y fenómenos prácticamente invisibles. Aplicado a lo nuestro, ese instinto de observar fenómenos intangibles que perturban nuestras instituciones, así como la interacción de los astronómicos cuerpos ministeriales con el espacio infinito de la cultura, es para el buen observador de las estrellas políticas fuente de conclusiones casi científicas.

La primera es que a los gestores culturales que sirven a la ideología eso del espacio infinito les inquieta. Como bien decía Orwell, la principal misión de la neolengua no es ampliar, sino reducir el espacio del pensamiento, para que en 2050 (visto desde ‘1984’) el pensamiento herético sea literalmente impensable.

Esa birreta inquisitorial sirve para que la izquierda imponga que los toros no son cultura ni se gestionan en el ministerio incumpliendo la ley, que Ignacio Sánchez Mejías no pertenezca a la Generación del 27 que conmemorará Urtasun, que la memoria suplante al conocimiento de la historia, las disculpas por la conquista y por el microbioma del descubrimiento (vide supra) al debate o que no se pueda decir cáncer en el Parlamento, aunque el fiscal general del Estado lo dijera en junio sobre las filtraciones del caso Koldo. Hagamos que Orwell vuelva a la ficción.