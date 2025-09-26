Suscríbete a
ABC Cultural

AQuÍ AL LADO

Ofenhaus, únicos e irrepetibles

El estudio de diseño de Nicolás Sfeir y Cristian Verdejo se caracteriza por fusionar arte y arquitectura trabajando por encargo y sin repetir resultados

Cristian Verdejo y Nicolás Sfeir, responsables de Ofenhaus
Cristian Verdejo y Nicolás Sfeir, responsables de Ofenhaus ABC
Javier Díaz-Guardiola

Javier Díaz-Guardiola

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dicen que el 'criminal' siempre vuelve a la escena del crimen. Por eso la firma española de diseño Ofenhaus decidió regresar al restaurante coreano-argentino Na Num para dar a conocer la semana pasada su nueva colección cerámica, la que la consolida como una ... de las firmas del sector en nuestro país a tener en cuenta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app