En la intimidad con Guillermo Pérez Villalta

El nuevo número de ABC Cultural arranca con una extraordinaria propuesta: hemos visitado a Guillermo Pérez Villalta en su taller de Tarifa, su ciudad natal: «Vivo en Tarifa porque necesito el mar, el sur, el Mediterráneo», confiesa, entre otras revelaciones. Nos muestra su intimidad ... y conversamos con este artista universal en su vivienda, que es mucho más que un lugar de trabajo. Es un espacio mágico lleno de historia para comprender cabalmente su obra. No se pierda esta entrevista en profundidad que le permitirá disfrutar en todo su esplendor la exposición que llega en noviembre a la galería Fernández-Braso.

Por otro lado, los críticos del suplemento analizan algunas de las más destacadas novedades editoriales. Entre otras, en Narrativa, 'Los nuevos' (Destino), de Pedro Mairal. El autor argentino borda un retrato de tres jóvenes rioplatenses que buscan su lugar en el mundo; 'Mesopotamia' (Tusquets), de Olivier Gluez. Novelización de la trayectoria de Gertrude Bell, (Durham, Inglaterra-1868-Bagdad, Mandato británico de Mesopotamia, 1926) una insólita mujer que sintió desde muy pronto la 'llamada' de Oriente; 'Cuddy' (Piel de Zapa). Benjamin Myers explora la figura y la vida de Cuthbert, un obispo ermitaño, célebre por sus curaciones.

También 'Los conocedores' (Impedimenta), donde el autor rumano Mircea Cartarescu ha recogido en este volumen tres relatos extraídos cada uno de un tomo de su gigantesca trilogía 'Cegador'; y 'Marruecos' (Cabaret Voltaire). Recuperación de una de las mejores novelas de Agustín Gómez Arcos.

En Ensayo, 'Sí hay tal lugar' (Taurus). El historiador mexicano Federico Guzmán Rubio realiza un recorrido por las ruinas de los sueños transformadores latinoamericanos; 'Carlos II. El final de la España de los Austrias' (Marcial Pons), de Luis Ribot. Trabajo que deshace tópicos y pone al día el reinado del monarca llamado 'el Hechizado'; 'Misticismo. La experiencia del éxtasis' (Sexto Piso). El filósofo Simon Critchley nos regala un libro apasionante contra la melancolía moderna y sus efectos.

Y entrevistamos a Woody Allen. A sus casi 90 años, el genial cineasta debuta en la novela con '¿Qué pasa con Baum?'. En esta charla, aborda sin pelos en la lengua, entre otros asuntos, el arte, sus referentes, Gaza y las graves acusaciones que pesaron contra él.

La sección de Arte, entre otros contenidos, abre sus páginas con la muestra 'Off voices', potente proyecto de la creadora sudafricana Candice Breitz en torno a un asunto que genera ampollas con solo nombrarlo: la dignidad de los trabajadores del sexo. Asimismo, se ocupa de las exposiciones 'Lengua en coro, cuenta', instalación de la artista jerezana Cristina Mejías, en Matadero Madrid, que no acaba de cuajar; y las colectivas 'Hello, World!', toda una declaración de intenciones de la antigua colección Beep que se transforma en New Art Collection; y 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', fondo que presenta CaixaFórum, en Madrid, del pintor francés y sus 'seguidores'.

En Pantallas, repasamos la pujante nueva ola del cine español protagonizada por nombres femeninos —como, entre otros, el de Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Los domingos'— que se unen a algunos de los anteriores, y han traído aire fresco a nuestro Séptimo Arte.

Las firmas de Bruno Pardo Porto; Jesús García Calero; Jorge Fernández Díaz; Pedro G. Cuartango;María José Solano; José F. Peláez y Javier Díaz-Guardiola completan un número para estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo de la cultura.