ABC CULTURAL

En la intimidad con Guillermo Pérez Villalta

NÚMERO 1.684

Entre otros contenidos imperdibles, visitamos al gran artista universal que nos abre de par en par su casa-taller en Tarifa, y conversamos con Woody Allen, que debuta en la novela a los casi 90 años

En la intimidad con Guillermo Pérez Villalta

ABC CULTURAL

El nuevo número de ABC Cultural arranca con una extraordinaria propuesta: hemos visitado a Guillermo Pérez Villalta en su taller de Tarifa, su ciudad natal: «Vivo en Tarifa porque necesito el mar, el sur, el Mediterráneo», confiesa, entre otras revelaciones. Nos muestra su intimidad ... y conversamos con este artista universal en su vivienda, que es mucho más que un lugar de trabajo. Es un espacio mágico lleno de historia para comprender cabalmente su obra. No se pierda esta entrevista en profundidad que le permitirá disfrutar en todo su esplendor la exposición que llega en noviembre a la galería Fernández-Braso.

