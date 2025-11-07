'Insound and Instructure' en el MUSAC: Yoko Ono, lo que hay que oír

John Lennon trepó por una escalera y allí pudo ver un escueto 'yes' que, según cuenta la leyenda, funcionó como revelación y flechazo, acaso sacándole de años de melódica depresión. La autora de aquella instalación no era otra que Yoko Ono que es, desde ... hace décadas, blanco de ataques furibundos, como si fuera la mala de todas las películas.

El 'haterismo' analfabeto de ciertos 'youtubers' ha contribuido a viralizar las descalificaciones y eso hace, por simples razones de pedagogía, que esta exposición que organiza el MUSAC deba considerare como oportunísima.

Tampoco es un asunto menor que, en un momento de circulación aceleradísima de información, cuando el plagio es descarado o normativo, casi nadie tenga la mínima lucidez para reparar en que algunas acciones y obras ovacionadas en el sistema del arte contemporáneo son burdas 'apropiaciones' de comportamientos intempestivos o, mejor, históricos de la misma Yoko Ono a la que tanto se desprecia.

Todo empezó en el loft de Yoko Ono en la calle Chambers de Manhattan, cuando organizó, junto a La Monte Young, entre diciembre de 1960 y junio de 1961, un ciclo de acciones multidisciplinares en las que participaron, entre otros, Henry Flynt, Simone Forti, Robert Morris o Richard Maxfield.

Hagan juego...

Allí, en un ambiente vibrante e informal, presentó sus primeros 'Cuadros de instrucciones', en los que incitaba a completar pinturas con restos de comida, utilizando un cigarrillo o una vela, o incluso pisando sobre un lienzo tirado en el suelo junto al piano.

Maciunas invitó de inmediato a la joven japonesa que se desenvolvía con tanto desparpajo en la escena artística neoyorquina a realizar una exposición en la AG Gallery, a cuya inauguración (realizada el 16 de julio de 1961), según cuentan, solamente fueron cuatro personas: John Cage, Beate Gordon, Noguchi y el compositor Ichiyanagi con quien estaba casada en esa época.

Aunque Yoko Ono quiso desde el principio de sus acciones heterodoxas liberarse de toda clase de etiquetado estilístico, combinando lo musical con lo poético, expandiendo lo pictórico y mostrando la condición inacabada de lo artístico, podemos considerar que forma parte del núcleo irradiador del 'espíritu de Fluxus'. Conviene tener presente que Fluxus surge como un sistema de publicaciones o, mejor, un mecanismo de distribución, por medio del cual se ponían en distribución diferentes materiales: panfletos, cajas, películas, ropas, medallas, sellos... para subvertir la burocracia.

En cuerpo y alma. En las imágenes, de arriba abajo, 'Morning Beams' (1997) y 'Riverbed' (1997); 'A maze' (Un laberinto), de 1971; y 'Cut Piece' (1964) ABC

El sistema de los objetos que introduce Fluxus es, en realidad, una serie de juegos que adquieren con frecuencia la forma del puzzle. Se destruye la pasiva posición del lector y comienza así la deconstrucción, como afirmara Jackson MacLow, de la ideología del arte.

Maciunas, el 'empresario' altamente politizado de esa cosa 'fluida', estaba muy interesado tanto en la subversión de la música como en la poesía concreta, exigiendo que la rigidez de lo académico terminara desmantelada en beneficio de la 'acción' de un público que, en el fondo, tenía que dejar de serlo. Yoko Ono, cercana a la 'música de los cambios' de Cage, participó activamente en ese proceso subversivo, desafiando las convenciones del sistema del arte.

En el MUSAC se presenta una impresionante selección de obras de Yoko Ono, desde sus referenciales 'Cuadros de instrucciones' hasta las instalaciones, como el laberinto transparente con un wáter en el centro que realizó en 1971, o los proyectos que planteó a partir de los años 90, entre los que destaca 'Lecho de río' (1996), esa construcción con cuerdas blancas de nylon que tiene algo de hipnótica.

Cualidades operísticas

Connor Monahan subraya que Yoko Ono invita al público a crear pinturas usando clavos, la luz del crepúsculo, el viento, la sangre o el humo, y también, como podemos comprobar en su seminal libro 'Pomelo' (1964), recurre al cuerpo y el entorno natural para crear nuevos paisajes sonoros: una tos, la risa, un latido, el sonido de una piedra que envejece, la respiración de la habitación, la rotación de la Tierra, la nieve que cae o el movimiento de las estrellas.

En el MUSAC incluso podemos intentar, en una sala de enorme altura, demostrar ante el micrófono nuestras cualidades para entonar como una soprano. Si en la instalación 'Entrada' (1997) puede elegirse la opción de hacerlo por un tobogán, en todo el recorrido expositivo la participación se desliza por la lucidez lúdica.

En el mítico Festival de la Destrucción en el Arte (Londres, 1966) presentó, entre otras acciones, 'Pieza corte', en la que literalmente iba siendo desnudada en un proceso que tenía filos de violencia. Lo que le interesaba era redefinir el papel del artista, quitarle esa condición de presunta genialidad. Yoko Ono apuntó en el catálogo de la galería Indica (1966), que su intención era ir más allá de lo calificaba como la «pintura del cerebro» duchampiana para llevarla «al mismo del sexto sentido», introduciendo emoción y poesía en el proceso artístico que no termina nunca.

La autora planteó a comienzo de los sesenta un 'Cuadro de sombra' que tiene algo de realización del mito que Plinio narra en la 'Historia natural' sobre el origen de la pintura que intenta preservar el contorno de algo fugitivo como el amor. Buscaba fijar huellas, como las de esas pisadas en el cuadro al que Duchamp apenas prestó atención durante un segundo en una visita al agitado loft donde aquel grupúsculo de jóvenes artistas seguía la senda del 'happening' que Kaprow detectara en la filmación del 'dripping' de Pollock.

Yoko Ono: 'Insound and Instructure' MUSAC. León. Avenida de los Reyes Leoneses, 24. Comisarios: Álvaro Rodríguez Fominaya, Jon Hendricks y Connor Monahan. Hasta el 17 de mayo de 2026. Cinco estrellas.

El cuadro cobraba vida gracias a instrucciones que tenían más vigor en la voz de Yoko Ono; la acción artística buscaba complicidad, esa afirmación de la vida que Lennon encontró al trepar por la escalera que había colocado la que sencillamente sería su amada. Inolvidables cuando se encamaron e incitaron a darle una oportunidad a la paz. Ahí, de verdad, merece la pena participar.