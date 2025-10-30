Suscríbete a
CARTAS A MI AMIGO NICKIE

Halloween: manual de instrucciones

El origen de la noche de los difuntos se encuentra en la festividad celta de 'Samhain', cuando, según cuenta la leyenda, los muertos salen de sus tumbas y vuelven a sus casas para exigir a los vivos que recen por sus almas

José F. Peláez

¿Cómo va todo por Yorkshire, amigo mío? Desde luego, tendrías que ver nuestro campo de Castilla. Estos días está, sin duda, en su mejor momento. Como ya te he dicho, yo creo que el otoño nos pertenece, como la primavera a Sevilla o la ... depresión al verano. El ocre, la calma y el silencio ya lo van tomando todo a la espera de que lleguen las nieblas y el frío y todos los seres vivos de la Meseta nos repleguemos en nosotros mismos hasta mayo. Es bello, aunque hay que tener sensibilidad para detectarlo. Es posible que ‘Todos los Santos’ marque la frontera entre el final del otoño plácido y el comienzo del invierno duro.

