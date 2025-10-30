Halloween: manual de instrucciones

¿Cómo va todo por Yorkshire, amigo mío? Desde luego, tendrías que ver nuestro campo de Castilla. Estos días está, sin duda, en su mejor momento. Como ya te he dicho, yo creo que el otoño nos pertenece, como la primavera a Sevilla o la ... depresión al verano. El ocre, la calma y el silencio ya lo van tomando todo a la espera de que lleguen las nieblas y el frío y todos los seres vivos de la Meseta nos repleguemos en nosotros mismos hasta mayo. Es bello, aunque hay que tener sensibilidad para detectarlo. Es posible que ‘Todos los Santos’ marque la frontera entre el final del otoño plácido y el comienzo del invierno duro.

Y en estos días vemos a la población dividirse en dos: a un lado del ring la gente joven que celebra con toda naturalidad ‘Halloween’ como una segunda vuelta del carnaval, pero con temática de terror y, al otro, la gente mayor, que se ofende porque piensa que lo que se celebra es algo extranjero y que nada tiene que ver con nuestra cultura. Tú también dejas caer eso en tu última carta, con ese neocolonialismo que te gastas, como buen inglés.

Pero creo que te equivocas, como que se equivoca el lado ‘hater’ del ring. Quizá todos deberíamos conocer nuestras tradiciones y orígenes antes de enfadarnos. La realidad es que meter farolillos dentro de calabazas y decorarlos con caras durante la noche de difuntos, así como comunicarse con las almas de los familiares muertos —las ánimas benditas— e incluso pedir dulces a los vecinos es algo más castellano que el lechazo asado, por mucho que en Sheffield os lo apropiéis. En Castilla es una tradición rural, heredada de los pueblos celtas, y que sigue presente.

Posteriormente la Iglesia superpone su calendario al de las tradiciones paganas para darlas una dimensión sagrada

No en vano, debemos recordar que la mayor parte de la actual comunidad de Castilla y León es tierra celta. Es más, no es que seamos tierra originariamente celta sino que, casi con toda seguridad y según la Universidad de Oxford, somos el origen geográfico y genético de los celtas de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, que descenderían de una tribu de pescadores de estas zonas que cruzaron el golfo de Vizcaya hace unos seis mil años. Precisamente fue uno de esos pueblos celtas herederos del nuestro, Irlanda, quien llevaría la tradición de Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX y ahora —vía cine— vuelve a casa. Así que es nuestra tradición la que llega, aunque sea con ropajes nuevos y formas diferentes. Ay, Nickie, cuando se enteren en Sheffield…

El origen de la noche de los difuntos se encuentra en la festividad celta de ‘Samhain’, cuando, según cuenta la leyenda, los muertos salen de sus tumbas y vuelven a sus casas para exigir a los vivos que recen por sus almas. Esto, en algunos puntos derivó en la ‘Estantigua’, una leyenda castellana que habla de una procesión de muertos vivientes durante esa noche, algo parecido a la Santa Compaña de Galicia. Durante esa fiesta de ‘Samhain’, en la plaza del pueblo se montaba una hoguera como única luz visible para todos.

Y al amor de esa lumbre se cantaban canciones y se contaban leyendas, habitualmente terroríficas. Para protegerse de esos muertos vivientes, la gente decoraba las casas con calabazas en las que introducía una lamparilla. El objetivo no era otro que asustar a los espíritus errantes. Este parece ser el origen, Nickie. Y es tan nuestro como el leísmo.

Posteriormente la Iglesia superpone su calendario al de las tradiciones paganas para darlas una dimensión sagrada. Así, los Fieles Difuntos, que se celebran el día 2, es una conmemoración establecida por el Abad de Cluny, San Odilon, que dirigió la Abadía a finales de siglo X. Lo hizo para recordar a los miembros fallecidos de la propia Abadía y, posteriormente, a los de toda la orden benedictina. Pero la tradición se impuso y se terminó honrando a los difuntos en todo el mundo cristiano.

El Tenorio

Y en este punto aprovecho para recordar la diferencia entre el día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos, que no tienen nada que ver y que actualmente se confunden para enfado de muchos, especialmente de mi padre, que insiste en que Todos los Santos es un día de alegría y celebración en el cual no hay por qué ir a un cementerio. Se comen buñuelos y huesos de santo y, en mi ciudad, se representa el Tenorio. Pero esa noche la alegría torna en melancolía y llega el día de los difuntos, que sí es el día de ir al cementerio.

Al menos en casa de mis abuelas siempre vi esa noche recipientes con agua y aceite en las ventanas sobre los que flotaban lamparillas encendidas para iluminar el camino de las benditas ánimas del Purgatorio y recordar a los difuntos de la familia, darles luz y alumbrar su memoria. Desde que tengo un gato esta tradición es inviable, a no ser que queramos ver un felino corriendo en llamas por el barrio, lo cual, a pesar de todo, me haría ganador del premio al mejor disfraz.

Mi abuela Candelas decía que «Santos llovidos, ramos mojados», que viene a decir que la misma temperatura que hace el día de Todos los Santos hace el Domingo de Ramos. Y la verdad es que, desde pequeños, tomábamos nota mental de este dato para cinco meses después contrastar la previsión con ella. Y la verdad es que funciona. La realidad es que todo cambia por Los Santos y Castilla comienza a despedir el verano —eso significa literalmente ‘Samhain’: fin del verano— y se prepara para el invierno, que, en esta tierra, no es ningún chiste.

Salen los chaquetones y las bufandas; aparecen las mantas y los abrigos largos; vienen los vientos y las lluvias y las calefacciones comienzan a mirarnos de reojo, como diciendo que no nos hagamos los despistados, que, un año más, va llegando el momento y lo sabemos. Y, así, entraremos en el invierno y en la introspección secular de nuestra tierra.

Pero no tan deprisa: los chavales sacarán estos días sus disfraces y se divertirán, a pesar de todo. Y quizá nuestro papel no sea enfadarnos, oponernos y cerrarnos en banda sino explicarles que mucho antes de que Estados Unidos, Irlanda y Gran Bretaña existieran, nuestros ancestros celebraban lo mismo y de modo muy parecido en las inmensas llanuras de Castilla. Así que menos lobos con Halloween, Nickie. Que en eso también os llevamos ventaja. Aprovecho para mandarte un abrazo terrorífico desde el corazón de España. Siempre tuyo.