'Cuando habla la luz': los tiempos guardados de Graciela Iturbide en Fundación Casa de México

Las imágenes de Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) habitan un espacio inquietante, suspendido entre lo real y lo simbólico. La exposición 'Cuando habla la luz', organizada por la Fundación Casa de México en el marco del festival PHotoEspaña, reúne más de ... un centenar de fotos tomadas entre 1972 y 2017. La muestra se organiza en núcleos temáticos que actúan como umbrales de acceso al universo simbólico que la artista despliega en cada una de sus series.

En octubre, Iturbide recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en reconocimiento a un trabajo que ha expandido los límites del documentalismo, integrando una mirada que no busca clasificar, sino aproximarse al otro con complicidad y misterio. Algunos autores han descrito sus fotografías como un equivalente visual del realismo mágico literario, una lectura que revela más sobre cómo Occidente observa lo indígena que sobre la intención de la autora.

La distancia objetiva

Aunque la propia Iturbide ha reconocido su afinidad con la Antropología, sus imágenes no buscan mantener una distancia objetiva frente a las personas que retrata. Al contrario: establecen un vínculo emocional que pone de relieve la tensión entre la cercanía que la fotografía parece ofrecer y la distancia que, en el fondo, siempre permanece. Sus obras rechazan cualquier pretensión de mostrar una verdad absoluta.

Su producción está realizada en blanco y negro, y nunca ha necesitado abandonar la técnica analógica. Aprendió como asistente de Manuel Álvarez Bravo, gran maestro de la imagen mexicana. Uno de los aspectos fundamentales durante aquella etapa formativa fue aprender a posponer la captura de la imagen, tema sobre el cual Álvarez Bravo le dejó un consejo que Iturbide ha citado en distintas ocasiones: «Hay tiempo, Graciela. No te apresures, hay tiempo». Y, efectivamente, su cámara no impone un relato: espera. No trabaja con guiones previos; llega a los lugares, convive, se deja sorprender. El tiempo, en su caso, no es un marco: es un impulso, una dirección.

De frente. Dearriba abajo, 'Árbol con pájaros'; 'Desierto de Sonora'; y 'Magnolia' Graciela Iturbide

Dos grandes ejes articulan su trabajo: uno espacial –México en particular y América Latina en general– y otro relacional, centrado en la 'otredad' y el encuentro. Buena parte de su obra se adentra en lo ritual, lo místico y lo ancestral. Su vínculo con las comunidades indígenas trasciende la mera observación: incorpora sus gestos, sus símbolos y sus tiempos desde un lugar de diálogo y complicidad. Su práctica cuida la composición y la resolución estética, pero sin comprometer nunca un fondo vital donde convergen la muerte, el paisaje y la vida cotidiana de mujeres, niños, personas transgénero e indígenas: comunidades desplazadas por los discursos hegemónicos de la modernidad.

Las mujeres, generalmente en composiciones grupales, ocupan un lugar central como portadoras de memoria y tradiciones. Esta visión atraviesa 'Juchitán de las mujeres', realizada entre 1979 y 1986, probablemente la serie más emblemática de su carrera. Distinta es su aproximación a los retratos masculinos: hombres solos, autónomos, independientes, representados con una frontalidad que transmite distancia, determinación y control.

Graciela Iturbide 'Cuando habla la luz'. Fundación Casa México. Madrid. C/ Alberto Aguilera, 20. Comisario: Juan Rafael Coronel Rivera. Colabora: PHotoEspaña. Hasta el 14 de septiembre. Cuatro estrellas.

Como revela la exposición, Iturbide también ha explorado distintas formas de autorretrato. En algunas de ellas, aparece con los ojos cerrados. No es un gesto de evasión, sino de concentración. La cámara deja de ser una ventana para convertirse en espejo. Como si, en último término, fotografiar no fuera mirar hacia el mundo, sino hacia uno mismo.