Gonzalo Celorio, el exilio del sedentario

un Retrato del nuevo premio cervantes 2025

El maestro que llenaba las aulas de Filosofía y Letras ha convertido la memoria y la rítmica exactitud de la prosa en sus territorios narrativos

Entrevista a Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, en la Ciudad de México
Juan Villoro

Mi generación conoció a Gonzalo Celorio como un joven maestro que llenaba las aulas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su apostura hacía que mereciera el apodo de ‘El Divino Rostro’. Con ánimos de explorador, ... se adentraba en la selva barroca de ‘Paradiso’, la novela de Lezama Lima, y en los códigos secretos que animaban los cuentos de Cortázar.

