'La fotografía y la estrategia del archivo. Publicaciones de artista': manual(es) de instrucciones de las artimañas creativas

La Universidad Miguel Hernández acoge una sugerente muestra sobre las posibilidades y la versatilidad de los libros de artista

Propuestas de Dieter Roth en la exposición
Propuestas de Dieter Roth en la exposición ABC
Juan Bautista Peiró

El contenido de un edificio singular debiera ser igualmente singular. Axioma que sin duda se cumple en esta ocasión con La Valona, inmueble cultural y formativo de la Universidad Miguel Hernández (UMH), en Elche, donde su excepcional Sala Negra (antítesis del proverbial 'white cube' ... asociado a los espacios expositivos contemporáneos) acoge una sobresaliente selección de sesenta publicaciones de artista pertenecientes a la nutrida colección de la Universitat Politècnica de València que cuenta con más de 2.400 ejemplares.

Juan Bautista Peiró López (Rótova, 1961). Es doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de Valencia ycatedrático de Pintura y Entorno en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles.Sus inicios como crítico de arte (1994) están vinculados al suplemento culturalPosdata de Levante EMV. Redactor jefe de la revista Cimal. Arte internacional(1999-2003). Ha publicado numerosos textos en catálogos, revistas especializadas y libros. Praesentia. Felipe Pantone (Beyond the Streets, 2023). La mirada de Toledo. Colección internacional de estampa. (UNAM, 2018). Pintura y escultura en lasegunda mitad del s.XX en Historia del Arte Comunitat Valenciana (Lagráfica,2018). Ha comisariado más de 80 exposiciones nacionales e internacionales. Entre las más recientes: Babel Materia y Lenguaje. Colección Kells. (CCCC. Valencia,2024). La verdad de las máscaras. Sebastian Fund. (MUNAE. Ciudad deMéxico, 2024). De luz y sangre. Juan Uslé. (Sala Verónicas. Murcia, 2023). Ha sido comisario y asesor de colecciones como las de Fundación Mediterráneo, antes CAM, y DKV

