'La fotografía y la estrategia del archivo. Publicaciones de artista': manual(es) de instrucciones de las artimañas creativas

El contenido de un edificio singular debiera ser igualmente singular. Axioma que sin duda se cumple en esta ocasión con La Valona, inmueble cultural y formativo de la Universidad Miguel Hernández (UMH), en Elche, donde su excepcional Sala Negra (antítesis del proverbial 'white cube' ... asociado a los espacios expositivos contemporáneos) acoge una sobresaliente selección de sesenta publicaciones de artista pertenecientes a la nutrida colección de la Universitat Politècnica de València que cuenta con más de 2.400 ejemplares.

Antonio Alcaraz, director de la colección y comisario de la muestra, ha elaborado una cuidadosa puesta en escena donde la dimensión fotográfica de los libros de artista se despliega desde la estrategia del archivo hasta el fotolibro puro y duro.

Los autores y las obras que se presentan constituyen una oportunidad excepcional para aproximarse a una disciplina artística francamente minoritaria dentro del mercado del arte, pero absolutamente primordial en el contexto universitario donde la investigación se mide en 'papers', publicaciones de alto impacto.

Un lugar central

A principios de los años sesenta, la misma década en que se formuló el arte conceptual, surgió un enfoque realmente diferente en lo relativo a la concepción de los libros de artista, así como a su realización y forma de distribución. En ese periodo, el libro ocupó un lugar central en la producción de relevantes artistas contemporáneos, siendo a su vez motivo de teorías críticas sobre la autoría, la eliminación en el libro del texto y sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la producción masiva de las obras de arte.

En los papeles. En las imágenes, de arriba abajo, propuestas de Ed Ruscha, Peter Piller y Martin Parr ABC

La obra y las publicaciones de estos artistas resulta complicada de calificar o situar en las corrientes artísticas de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX. Entre los artistas conceptuales norteamericanos como John Baldessari o Ed Ruscha, la fotografía y el archivo son utilizados con criterios de organización repetitiva.

En Alemania, los precursores fueron Bernd & Hilla Becher, que llevaron hasta sus últimas consecuencias el radicalismo crítico y la objetividad, convirtiéndose en documentalistas de un momento histórico vinculado a la arqueología industrial. En Francia, Boltanski o Annette Messager, producen publicaciones que pueden ser entendidas como la reconstitución de la memoria. Pero es Japón el país que podría considerarse fundamental en la producción de fotolibros, especialmente a partir de los años sesenta, con autores como Nobuyoshi Araki, Shomei Tomatsu, Osamu Takizawa, Masahisa Fukase o Daido Moriyama.

Además de los ya citados, el visitante podrá disfrutar de excelentes ejemplos de artistas indispensables como Andy Warhol, los innovadores Dieter Roth y Hans-Peter Feldmann,Sophie Calle, el alemán Peter Piller (con una colección redonda como pocas en esa dinámica archivística), la suiza Batia Suter, igualmente indispensable en esa dinámica ligada al archivo, o el rumano Daniel Spoerri.

Tampoco falta la representación española con artistas de renombre internacional como Antoni Muntadas, Isidoro Valcárcel Medina o Ignasí Aballí. Cierra el recorrido otros autores valencianos: Eduard Ibáñez, Mati Martí, Ricardo Cases,Cristina de Middel (Premio Nacional de Fotografía en 2017), Julián Barón y Pablo Casino.

'La fotografía y la estrategia del archivo. Publicaciones de artista' Colectiva. Sala Negra, edificio La Valona. Universidad Miguel Hernández Campus Elche. Comisario: Antonio Alcaraz. Hasta el 11 de noviembre. Cuatro estrellas.

Una magnífica oportunidad para ver y disfrutar las insospechadas posibilidades que el libro de artista nos ofrece para vincular conceptos, memorias, historias que amplían el imaginario colectivo de nuestra cultura contemporánea.