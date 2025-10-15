Suscríbete a
Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

Crítica dE:

'Fosca', de Inma Pelegrín: bastante más que una novela rural

Narrativa

La poeta murciana se ha alzado con el Premio Lumen de novela 2025 en su debut narrativo, con una bien orquestada trama de sospechas y de dilemas, y un desenlace imprevisible

Inma Pelegrín (Lorca, Murcia, 1969)
Inma Pelegrín (Lorca, Murcia, 1969)
José María Pozuelo Yvancos

José María Pozuelo Yvancos

Vengo insistiendo en la necesidad de abordar la investigación de un hecho literario sobresaliente. No solamente son poetas algunas de nuestras mejores narradoras de hoy, sino que tal cosa influye notablemente en la construcción de sus novelas.

Ni Pilar Adón, ni Elena Medel, ni ... Lara Moreno, Menchu Gutiérrez o Marta Sanz dejan al margen su condición de poetas cuando escriben narrativa. Quizá radique en esa experiencia literaria previa la razón de que 'Fosca', que es primera novela, haya conseguido ser, a mi juicio, la mejor de las que han ganado el premio Lumen hasta la fecha.

