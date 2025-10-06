Suscríbete a
ABC Cultural

Paso a nivel

El ferrocarril de Sóller: en busca del tiempo perdido

Un viejo tren de 1912 atraviesa los campos de Mallorca con la sierra de Tramuntana como telón de fondo

Ferrocarril de La Robla: la vía del carbón y de la vida

La vida en tren

El 'Orange Express' saliendo del un túnel
El 'Orange Express' saliendo del un túnel ABC
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Corría el mes de agosto de 1968. Los tanques rusos invadieron Praga y los Beatles lanzaron su 'Hey Jude'. Yo había cumplido 13 años cuando mis padres me enviaron desde Burgos a Palma de Mallorca para un curso de francés en el ... colegio de los jesuitas situado en la Vía de Alemania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app