'Felipe VI. Perfiles de un decenio (2014-2024', de varios autores: la mejor España

Cuando el gran Gaspar de Jovellanos, personaje fundamental en la reflexión política que dio lugar a la moderna nación española, señaló que la monarquía como forma de Estado expresaba su constitución histórica, expuso lo que hoy llamaríamos un marco mental, una referencia capaz ... de aunar presente, pasado y, sobre todo, futuro.

Jurista con experiencia de campo y de despacho, escritor y literato extraordinario, académico ilustrado e historiador consagrado a la comprensión de los motivos por los cuales un confuso ramillete de dispersas tribus peninsulares había confluido en un solo cuerpo político, vivió lo suficiente para contemplar la vigencia de sus propuestas.

ENSAYO 'Felipe VI. Perfiles de un decenio (2014-2024)'

Año 2025

Ciertamente, en los días aciagos de la invasión francesa iniciada en 1808, cuyo final no llegó a contemplar, la imaginación política de Jovellanos fue el equivalente a un patriotismo sin fisuras. Su perspicacia apuntó que la resistencia frente a los terribles ejércitos mercenarios napoleónicos, expresión de la carcoma de la Revolución Francesa, demandaba una comunidad emocional española, que liquidara el abatimiento y movilizara vecinos, medios y sueños colectivos.

Jovellanos vislumbró una conexión sutil y civilizada entre legitimidad y régimen, entre símbolo y función de la institución monárquica. Esta existe porque sirve a la felicidad pública y los monarcas arrastran, más allá del variable componente personal, una aureola inicial, un carisma que pueden y deben movilizar y aplicar.

La monarquía contiene historia y testimonio. También, en estos tiempos es imprescindible señalarlo, capacidad arbitral para gestionar crisis y una vocación arraigada de protección de los más débiles.

La monarquía ha operado de manera muy eficaz ante las tormentas de esta década

Al cumplirse los diez primeros años del reinado de Felipe VI, este volumen conmemorativo resume sus esperanzas, expectativas y logros. En la medida en que su advenimiento y la sucesión dinástica se produjeron en 2014, en palabras de la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, «unos momentos complicados en la política nacional y en la propia situación que afecta a todos respecto a la Corona», la tarea del historiador gira alrededor de la necesidad de un balance y unas perspectivas asentadas en un principio de realidad.

De acuerdo igualmente con sus brillantes reflexiones, ha sido una década de «actitudes y sucesos imprevistos, equilibrios que se desmoronan en la clase política, intentos de secesión y desigualdades, polarización entre partidos que, mejor o peor, habían mantenido un relativo consenso y ahora lo destruyen, caos y temores de guerras por todo el mundo».

No parece materia de discusión que la Monarquía representada por el Rey Felipe VI ha operado de manera muy eficaz ante las tormentas de la sucesión, el intento separatista de 2017, la corrosión institucional reciente y hasta tragedias sufridas en los últimos años, como el covid o la terrible dana en Valencia, escenarios de máxima demanda para un jefe de Estado.

No se puede dar nada por hecho, pues como señaló la respuesta a un humilde soldado que se hallaba en el Amazonas hispano durante el reinado de su antepasado Carlos III y pedía merced, «a todos corresponde proseguir con nuestro mérito».

El ‘Prefacio y definición de una institución’, a cargo de María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, decana de la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino, explica qué es y cómo sirve. Sus páginas constituyen un compendio de historia de España.

Retrato coral

A continuación, se dedican ocho capítulos a Felipe VI y la Familia Real. Enrique Moradiellos escribe ‘De la proclamación de un Rey a la jura de una heredera’; Alfredo Martínez Serrano, ‘El Rey en el mundo’; Jorge Garcés-Ferrer se ocupa de la «voz social» del monarca; Jaime Olmedo trata la cultura y la Corona; Ignacio Olazábal alude a la «formación militar y desempeño»; Octavio Ruiz-Manjón escribe ‘Doña Letizia: profesional de la información, princesa y Reina’; Daniel Berzosa estudia ‘La Corona y su continuidad: la Princesa Leonor y la Infanta Sofía’, y José Luis Díaz trata la imagen del Rey a través de sus retratos.

La segunda parte del volumen, que consta de cinco capítulos y se titula ‘Contexto histórico’, incluye ‘La Constitución española de 1978 y la dinastía histórica’, a cargo de Feliciano Barrios; ‘La monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978’, escrito por Yolanda Gómez Sánchez; ‘Los Borbones y las academias. De los orígenes al presente’, cuya autora es Carmen Sanz Ayán; ‘Felipe VI: radiografía dinástica de un monarca’, de Jaime de Salazar y Acha y, finalmente, un capítulo sobre el estandarte y el guion escogidos por el monarca estuvo a cargo de Hugo O’Donnell y Duque de Estrada.

En el epílogo,palabras del propio Rey en el décimo aniversario de su proclamación ante las Cortes Generales, pronunciadas el 19 de junio de 2024, señalan: «Diez años ante la historia puede no parecer un periodo extenso, pero en términos institucionales y personales supone ya un tiempo suficiente para hacer un balance con serenidad y perspectiva».

En efecto, este volumen representa tanto esa mirada rigurosa hacia el pasado como una perspectiva del porvenir. Pues ya ha comenzado el futuro que sin duda a todos nos aguarda.