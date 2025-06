'Lo que falta', de Munir Hachemi: a través de los límites

La literatura de Munir Hachemi ( Madrid, 1989), amén de versátil, tiende a instalarse en los límites, en las lindes de donde es probable, no siempre, se produzca la transformación.

Hachemi es un autor muy consciente del modo en que obra ya que pertenece a ... una generación formada en las escuelas de letras, no él que parece hizo sus pinitos en un colectivo llamado 'Los escritores bárbaros', un poco ateniéndose al modo Bolaños, y que vendía sus relatos por Lavapiés.

RELATOS 'Lo que falta' Autor Munir Hachemi

Editorial Periférica

Año 2025

Páginas 201

Precio 19 euros

De ahí es probable le provenga su obsesión por Jorge Luis Borges, autor modélico para los que persiguen cierta idealidad que solo puede darse en los laberintos infinitos de los libros. En 'Lo que falta', su último libro de relatos, el autor abunda en el modo en que creó el libro y que revela en gran parte su quehacer literario: «Algunos relatos tratan de extender ideas que me sedujeron cuando las leí. Otros, como 'Manual...', son mi personal forma de abundar en algún problema que no he sabido responder. Otros sólo imitan un tono o una atmósfera, siempre algo que no termino de comprender. La mayoría de los cuentos se pueden leer como ejercicios fallidos de crítica literaria».

El lector siempre agradece estas indicaciones porque le abren un carril por donde dirigir su atención pero deberían no hacer mucho caso al autor pues estos cuentos son eso y mucho más, pues Hachemi es escritor de recursos muy variados, de maravillosas manías, como la de salpicar algunos textos de árabe y chino, lenguas que domina, y además de fijar sus historias en sitios extraños, alejados de cualquier atisbo de sentido, lo que otorga un aire irreal a sus historias, como si de relatos de fantasmas se tratara.

Estamos ante un autor que emplea la inteligencia y que dirige ésta a elucidar a veces cosas que se nos antojan poco dignas de atención, de lo que nos arrepentimos inmediatamente porque el autor plasma allí mundos que no habíamos previsto. Ya digo: es una literatura de límites, límites en el sentido de fronteras.

Así, estos once cuentos se presentan con una variada composición y unas tramas tan distintas que solo la fascinación por Borges, por ejemplo, que puede hallarse en cualquier relato, o los guiños a la literatura china, a los modos de vivir árabes de 'Las mil y una noches', actuarían al modo de un bajo continuo: En 'Ispahán': «Recuerdo que mi padre una vez me contó la historia, seguramente falsa, de un prisionero que descifró el universo a través del dibujo del lomo de un tigre» o el juego que se trae en 'Los sinólogos' con un Quijote chino: «Me recordó a aquel famoso personaje de Lin Shu, Tangjihede que enloqueció de tanto leer novelas de caballerías».

Algunos de estos cuentos rozan la distopía o lo fantasmagórico e inquietante, como en 'Porras DEI' que, sin embargo, está escrito del modo más realista, casi como un reportaje, pero todos tienen en común cierta propensión a lo terrible mezclado con un aire metafísico y poético fascinante como en el referido 'Ispahán' donde se incide en una cartografía de los Sonidos del Silencio un poco al modo hippie que termina transformándose en un relato de terror o 'La ventana', un relato muy literario y que sin embargo es puro cine... todo esto hace de este libro un haz de relatos más que notables.