Una exposición con alma y diversidad

El mundo del arte está abierto a todas las personas que quieran ver más allá de las apariencias y los prejuicios, pero sin olvidar la figura del artista. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y con ... el ojo puesto en este día, la Fundación Dalma presenta la segunda edición de la exposición colectiva 'ALMA: Arte & Integración'.

La muestra une a artistas consagrados y artistas con discapacidad intelectual para mejorar la integración de estas últimas a través del arte. Un espacio que acoge de forma solidaria las pinturas, esculturas, fotografías e ilustraciones de estas personas.

Artistas de diverso origen

Alfonso Leal Muñoz, artista plástico e impulsor conceptual de la exposición, y Belén Rubio, periodista, han trabajado de forma altruista junto a la fundación para sacar adelante este interesante proyecto. Leal Muñoz, como comisario, ha conseguido unir todas las piezas y convertirse en el nexo entre los participantes para buscar una mirada sensible, diversa y auténtica de la muestra colectiva.

Los hombres y mujeres con discapacidad intelectual que han participado en la exposición colectiva 'ALMA: Arte & Integración' se han formado en Contodoarte. Esta escuela es un proyecto de la Fundación Dalma y enseña arte de forma gratuita a más de 120 personas.

Ilustración de Lance Tooks L. Tooks

A estos artistas noveles se le suman autores de reconocida trayectoria que han querido colaborar con la muestra solidaria. El fotógrafo Pedro Touceda participa con la serie 'Sobre el tiempo y la arena', en blanco y negro y a color; unas fotografías que cautivan por la intensidad con la que se reflejan algunas playas almerienses y el desierto del Sáhara.

Touceda no es el único español en implicarse con esta causa. La pintora Soledad Fernández presenta 'El sueño de Claudia', un cuadro que llama al espectador a pararse y observar cada detalle. Y el artista interdisciplinar Diego Canca muestra 'Proa de vida', la obra de las segundas oportunidades.

'El sueño de Claudia' de Soledad Fernández 'ALMA: Arte & Integración' Centro Cultural Pocilla. Galapagar. Organiza: Fundación Dalma. Hasta el 5 de diciembre

Aunque más allá de las fronteras de España, artistas internacionales también han querido colaborar. El dibujante neoyorquino Lance Tooks, quien fue asistente de editor en Marvel y es la voz en inglés de las audioguías de varios museos españoles (el Prado, el Thyssen y la Fundación Mapfre), ha presentado una ilustración muy americana.