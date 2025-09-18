Suscríbete a
'Estado fotográfico', de Julia Toro: cómo la vida insiste en ser imagen

MADRID

El Museo Lázaro Galdiano acoge, a instancias de PHotoEspaña, la primera muestra en nuestro país de una de las miradas más singulares de la fotografía chilena

Detalle de 'Jaime' (1979), de Julia Toro
Detalle de 'Jaime' (1979), de Julia Toro
Carlos Delgado Mayordomo

Carlos Delgado Mayordomo

Madrid

Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina vivió una época convulsa que desembocó en numerosas dictaduras militares. El mecanismo más frecuente fue la interrupción abrupta de los procesos democráticos mediante golpes de Estado, como el que sufrió Chile en 1973.

En medio ... de esa atmósfera de represión, censura y miedo, emergió la obra fotográfica de Julia Toro (Talca, 1933), cuyas imágenes recogen almuerzos familiares, paseos por el parque, reuniones de amigos o recitales improvisados: testimonios de la vida corriente que parecen ajenos al régimen autoritario bajo el cual fueron tomados.

Sobre el autor Carlos Delgado Mayordomo

Colaborador de ABC.

Carlos Delgado Mayordomo

Comentarios
0
