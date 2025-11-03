Suscríbete a
Paso a nivel

Estación de Portbou: el término fue el principio

Los trenes entre Francia y España confluyeron el siglo pasado en este gran complejo ferroviario

El lujo de viajar en tren

Estación de Delicias: cuando Madrid fue Moscú

Estación de Portbou, con la antigua vía en primer término
Estación de Portbou, con la antigua vía en primer término
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

En el final está siempre el principio. El verso de T. S. Eliot podría haber ilustrado a los miles de viajeros que pasaban diariamente por la estación gerundense de Portbou, final de trayecto y, a la vez, principio de las vías francesas y enlace ... con París y las rutas mediterráneas. Fue así hasta diciembre de 2016 cuando los trenes a la capital francesa dejaron de circular. Portbou dejo de ser la gran estación internacional y la localidad por la que muchos españoles huyeron al otro lado de la frontera durante la Guerra Civil, período durante el que quedó suspendido el tráfico ferroviario.

