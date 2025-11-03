Estación de Portbou: el término fue el principio

En el final está siempre el principio. El verso de T. S. Eliot podría haber ilustrado a los miles de viajeros que pasaban diariamente por la estación gerundense de Portbou, final de trayecto y, a la vez, principio de las vías francesas y enlace ... con París y las rutas mediterráneas. Fue así hasta diciembre de 2016 cuando los trenes a la capital francesa dejaron de circular. Portbou dejo de ser la gran estación internacional y la localidad por la que muchos españoles huyeron al otro lado de la frontera durante la Guerra Civil, período durante el que quedó suspendido el tráfico ferroviario.

Cerca de 125.000 republicanos y sus familias abandonaron el país en los meses de enero y febrero de 1939 para escapar de las tropas franquistas tras la derrota en la batalla del Ebro y la caída de Barcelona. Tuvieron que cruzar a pie la frontera en penosas condiciones. Portbou, bombardeada por la Legión Cóndor, era una ciudad en ruinas con apenas 700 habitantes. Algunos de los edificios de la estación, como la residencia de los maquinistas, habían sufrido graves daños.

El historiador Enric Millá narraba así en la revista 'El Triangle' aquel éxodo: «Había familias de muchos tipos, pero, sobre todo, de clase muy humilde. Mujeres y niños, principalmente, pero también trabajadores del campo». Parte de los que huían pudieron encontrar refugio en los pueblos franceses, pero los soldados fueron llevados a campos de internamiento.

Creada en 1878 y ampliada en 1929, la estación de Portbou disponía de un edificio para viajeros de planta rectangular y tres pisos de altura. En la planta baja, se vendían los billetes, había unas dependencias de aduanas y un restaurante. La compañía ferroviaria MZA, que explotaba el servicio, encargó a los talleres de Joan Torras la construcción de una enorme marquesina de vidrio y metal. En el lateral de la estación, se dispusieron dos vías de ancho internacional a las que accedían los ferrocarriles franceses. Otras 12 vías de ancho ibérico confluían en sus andenes.

En 1969, se instaló un intercambiador que permitía a los trenes Talgo hacer la transición al ancho europeo. Los pasajeros permanecían sentados en los vagones mientras el eje de las ruedas se ajustaba sin necesidad de hacer transbordo. Fue un logro de los ingenieros de Talgo.

Portbou, situada a unos cientos de metros del mar, fue durante cerca de un siglo la estación que enlazaba Cataluña y el corredor mediterráneo con Francia y con Europa. Era un lugar de despedidas y de encuentros. Recuerdo haber pasado en sus andenes largas horas esperando un tren a París en 1975, mientras las montañas colindantes me producían una sensación de claustrofobia.

No resulta difícil imaginar la angustia del filósofo Walter Benjamin en septiembre de 1940 cuando llegó a Portbou tras cruzar a pie la frontera francesa para huir de los nazis. Tenía 48 años, estaba enfermo y deprimido y quería emigrar a Estados Unidos. Pese a que tenía un visado para entrar en España, las autoridades le negaron el acceso y le comunicaron que sería deportado. Benjamin se suicidó esa noche en el Hotel Francia tras ingerir una sobredosis de morfina. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Un memorial recuerda su trágica muerte.

André Malraux también pisó la estación de Portbou cuando tuvo que salir precipitadamente de España tras rodar 'Sierra de Teruel' en Cataluña como otros muchos escritores y artistas franceses que hollaron sus andenes en la primera mitad del siglo pasado para regresar a Francia. Una estación que forma parte de nuestra memoria histórica y de un pasado trágico en el que las fronteras separaban dos mundos a la vez cercanos y distantes.