Estación de Delicias: cuando Madrid fue Moscú

La estación de Delicias representa la de Moscú tras la Revolución rusa
Pedro García Cuartango

Una calurosa noche del 30 de julio de 1965 el director británico David Lean convirtió la estación madrileña de Delicias en un plató con 900 extras para rodar 'Doctor Zhivago', ambientada durante la Revolución Bolchevique. La película, producida por la Metro, ... sigue siendo una de las diez más taquilleras de toda la historia.

