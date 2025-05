Puntualmente, el Ministerio de Cultura arroja cifras optimistas sobre la lectura. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, el número de lectores no para de crecer y se derriban algunos mitos, como que los jóvenes no leen. ... Al parecer, el 75,3% de la población entre 15 y 24 años se declara lectora habitual. También el 84,4% de los estudiantes universitarios.

Doy estos datos por el enorme desfase entre lo que se supone que significan y su significado real, sobre el cual también hay estudios. Según los datos arrojados por el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC, conocido como Informe PISA) de 2024, el nivel en comprensión lectora de los universitarios españoles se ha hundido hasta 10 puntos en una década. Nuestros universitarios sacan peor nota que los alumnos de bachillerato de países como Finlanda, Suecia y Holanda.

La conclusión parece clara: si es verdad que se lee más, eso da igual, pues lo que resulta evidente es que se lee peor. Como no tengo hijos, hace tiempo que pregunto a padres y a profesores de instituto y de universidad por la causa de este descalabro. Muchos padres me dicen que sus hijos leen en plataformas online donde el nivel es ínfimo, o se sumergen en novelas infantiles y ramplonas cuando ya tienen edad para abordar libros adultos. Al llegar a la universidad, estos «lectores» no saben interpretar textos mínimamente complejos.

Los testimonios más alarmantes proceden de los profesores de instituto, donde la literatura ha quedado relegada a favor de la lengua. Me cuentan que no pocos profesores de Lengua y Literatura Castellana carecen de interés por la literatura, y que el acercamiento a los libros se ha reducido a saber unos cuantos datos, como si se tratara de un Trivial. Los alumnos terminan por no leer porque el propio sistema no lo incentiva. En lugar de eso, se ven resúmenes de las obras en TikTok antes del examen.

¿No es preocupante que insistamos en enmascarar un problema gravísimo con unos meros datos que lo único que ponen de manifiesto es que se puede leer mucho sin saber leer?