'De una edad tal vez nunca vivida', de Jorge Urrutia: escalpelo en el pasado

«Jorge Urrutia no trata de esconder lo autobiográfico de su libro, sino que la ficción o lo maravilloso, le sirven para explicar o situar la biografía en un ambiente mítico», apuntan el profesor José Mª Fernández Vázquez y la escritora e ... investigadora Consuelo Triviño Anzola en el completo y excelente prólogo que abre ‘De una edad tal vez nunca vivida’, que ahora recupera Cátedra con acierto.

En verdad, en clave de autoficción intensificando el mestizaje de géneros que la suele singularizar, Jorge Urrutia (Madrid, 1945), catedrático emérito de Literatura y Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, colaborador en varios medios, y uno de los poetas más relevantes de la nómina que se dio a conocer a mediados de la década de los sesenta del pasado siglo, vuelve la vista atrás y evoca recuerdos de ese niño y de su familia en la postguerra española.

NARRATIVA 'De una edad tal vez nunca vivida' Autor Jorge Urrutia

Editorial Cátedra

Año 2025

Páginas 264

Precio 16,95 euros

Dividido en tres partes: ‘El agua originaria’, ‘La corriente’ y ‘Agestión’, cada una la forman varios fragmentos, breves capítulos (ocho en la primera, veinticinco en la segunda y cuatro en la tercera) en los que la descripción del universo de la infancia, sucesos, anécdotas, situaciones del discurrir cotidiano..., se entremezcla con sugerentes reflexiones. El protagonista de ‘De una edad tal vez nunca vivida’ pertenece a una familia encuadrada entre los vencidos de la Guerra Civil, pues su padre, el también poeta Leopoldo de Luis, se alistó en el ejército republicano.

Su niñez transcurrió en un barrio obrero madrileño, y en el mundo rural andaluz donde pasaba las vacaciones. Siempre en un ambiente donde la cultura, la literatura —gracias a su padre conoció a autores comoVicente Aleixandre, Gerardo Diego, Celaya... —, la lectura —«el nieto siempre vio al abuelo leyendo»— están muy presentes. Por las páginas de la obra desfilan su padre, a quien rinde especial homenaje, es la mano que guía, su madre, sus abuelos, algunos vecinos...

Jorge Urrutia nos invita a sumergirnos en sus recuerdos y a la vez en los nuestros, y en la sombría España de la época. Y lo realiza llegando hasta el fondo, «ser un escalpelo capaz de descubrir lo sucedido». Hay dolor, pero nunca odio ni resentimiento —muy oportuna y reveladora la cita de Albert Camus que encabeza el volumen—, y también existe espacio para la alegría y la pujanza de la vida, «capaz de levantarse sobre la ola y la tormenta», leemos en el último capítulo.

Como certifican Fernández Vázquez y Triviño, «es el libro una reconciliación consigo mismo y con la historia». Junto al gran interés de lo contado, Urrutia demuestra que es maestro en la prosa poética de cuño narrativo, de la que podemos disfrutar en esta obra.