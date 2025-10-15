Suscríbete a
'La edad infinita', de Miriam Reyes: la niña, el país y un mapa hecho de palabras

Tras ganar el Nacional de Poesía 2025, sorprende con una novela de una hondura emocional y poética poco común, un viaje íntimo hacia los territorios fracturados de la memoria

Tras ganar el Premio Nacional de Poesía, Miriam Reyes sorprende con una novela de una hondura emocional y poética poco común, un viaje íntimo hacia los territorios fracturados de la memoria, la lengua y la identidad que se despliega como una larga carta, una ... elegía donde la narradora, ahora adulta, se dirige a un «tú» que esconde un país, Venezuela, al que emigró siguiendo a sus padres cuando era una niña.

