Para los dioses y las masas

Necesitamos obras de arte para acceder a un tipo de conocimiento sobre lo humano que está oculto. Responder, desde la emoción, a las preguntas que se le resisten a la Ciencia

Fotograma del filme 'El apartamento', de Billy Wilder
Jaime Rosales

Hace pocos días, el ganador de un conocido premio literario dijo que no escribía para las elites y reivindicaba la vulgaridad de su escritura como un ideal a seguir en nombre de la democratización del arte. No deseo añadir polémica sobre este asunto, pero dado ... que me importa la relación entre la calidad y el público, me aventuraré a proponer algunos apuntes sobre las características que debería presentar una obra —en concreto, una obra cinematográfica— con verdadera vocación artística.

