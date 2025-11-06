Para los dioses y las masas

Hace pocos días, el ganador de un conocido premio literario dijo que no escribía para las elites y reivindicaba la vulgaridad de su escritura como un ideal a seguir en nombre de la democratización del arte. No deseo añadir polémica sobre este asunto, pero dado ... que me importa la relación entre la calidad y el público, me aventuraré a proponer algunos apuntes sobre las características que debería presentar una obra —en concreto, una obra cinematográfica— con verdadera vocación artística.

Teorizar suele ser más fácil que obrar, por eso espero que aquellos lectores que se han asomado a mis películas sepan perdonarme las diferencias entre la naturaleza concreta y defectuosa de aquellas y la teoría —ideal e idealizadora—que voy a proponer en estas líneas.

Por el lado de los objetivos, una obra debería emocionar y revelar frente a aburrir o adoctrinar. Necesitamos obras de arte para acceder a un tipo de conocimiento sobre lo humano que se encuentra oculto. El arte se vuelca sobre los misterios de la condición humana. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos es permitido conocer? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Son preguntas complejas de difícil respuesta que la razón no ha sabido contestar de forma satisfactoria o con la suficiente contundencia.

El lenguaje que hace inteligible la solución a estas cuestiones es el lenguaje de la emoción. La emoción actúa allí donde la razón —a través de la Ciencia y la Filosofía— se topa con sus límites. Nos emociona lo bello, lo dramático y lo divertido. En lo bello, como en lo divertido, se encuentran condensadas verdades profundas. Por el contrario, las películas que no producen ni frío ni calor o que tratan de adoctrinarnos ideológicamente no cumplen su cometido ideal. El arte no se inventó para convencernos de lo que ya sabemos; se inventó para revelar los misterios que desconocemos.

Por el lado del tema, una obra debería abordar un tema importante y trascendente frente a uno irrelevante o contingente. Los temas importantes se caracterizan por su intensidad. Hay obras cinematográficas y literarias centradas sobre, por ejemplo, el tedio. De la misma manera que un resfriado palidece frente a un trasplante de corazón, algo parecido le ocurre a una película o novela sobre el tedio frente a una sobre la angustia provocada por una venganza fratricida.

Los temas importantes son aquellos en los que está en juego nuestra supervivencia como seres humanos complejos. Las obras inmortales son aquellas que nos llegan desde épocas remotas y que se proyectan hacia el futuro. Las películas oportunistas, excesivamente ancladas en la actualidad, tendrán poco interés cuando las condiciones socio-políticas que las vieron nacer hayan, inevitablemente, cambiado con las mutaciones de los tiempos.

Nada de afectaciones

Por el lado del estilo, una obra artística debería presentar un estilo ameno y elegante frente a un estilo obtuso o vulgar. Nada cortocircuita tanto la emoción como un estilo afectado o pretencioso, pero tampoco conviene un estilo vulgar alejado de la belleza. Conviene un estilo sencillo, directo y eficaz.

El poeta nos recordó que el buen jardinero no perfuma sus rosas; yo añadiría que tampoco las embrutece. La elegancia, en cualquier ámbito —y el artístico no es una excepción—requiere un esfuerzo. Requiere fijarse en otras personas que se hicieron acreedoras de esa elegancia en el pasado. Imitar lo elegante sin caer en lo cursi. Nada más extranjero a lo sublime que lo cursi. Un buen creador debe perseguir la ligereza en su estilo, ya que esta es una condición necesaria para el verdadero disfrute. El espectador quiere pasar un buen rato frente a una película, una novela o una sinfonía; no conviene proponerle jeroglíficos demasiado enrevesados contrarios al disfrute.

Por el lado del público, una obra debería estar destinada a todo el mundo, a todos los públicos. Creo contraproducente orientar una película hacia a un determinado grupo dejando fuera del círculo de interés a otros posibles espectadores. Las grandes obras creo que nacen con aspiraciones universales. Sucede, a veces, que el universo de un autor es desconocido y su lenguaje puede resultar heterodoxo.

Eso ha ocurrido con muchísimos autores que recibieron un fuerte rechazo inicial por la originalidad de su mirada. Hacerse con un público amplio puede necesitar un tiempo; el tiempo de acostumbrarse a ese universo o ese lenguaje innovador.

Nada más opuesto a lo universal que aquellas obras que nacen destinadas a un grupo —a una amplia o reducida parroquia— compuesto por fieles militantes o feligreses adoctrinados. Tampoco debería destinarse a una masa amorfa excitando únicamente los instintos más básicos con los recursos más grotescos.

Al principio de este escrito, admitía las numerosas carencias en mis propias películas. Cuanto más teoría propongo, más imperfectas me resultan. Por suerte, otros autores alumbraron obras extraordinarias que se adecuan a los criterios aquí expuestos. Me limitaré, por razones de espacio, a proponer tres obras ejemplares: ‘El apartamento’, de Billy Wilder; ‘Ocho y medio’, de Fellini; ‘El mundo de Apu’, de Satyajit Ray. Disfruten, rían y emociónense con ellas.