David Delfín, ¡que no se cierre la herida!

A veces las cosas se hacen porque sí, no porque haya una efemérides o fecha concreta de por medio, como los grandes actos de amor, que no entienden de calendarios. Y eso fue lo que le sucedió a Rafael Muñoz con David Delfín, ... uno de los directores del documental 'Muestra tu herida', en torno a la figura del diseñador.

Muñoz, una de las voces más autorizadas en España para hablar de moda desde el periodismo, lleva tiempo dando charlas sobre el sector, hablando con jóvenes estudiantes de la disciplina, y se ha dado cuenta de que muchos de ellos no conocían al andaluz. «Sentí que tenía la obligación de resucitar su figura, poner en valor su obra y la huella que David Delfín dejó en la moda español». Se abría así una herida que quizás no debería haberse cerrado nunca...

Nacido Diego David Domínguez González, en 1970 y en Ronda (Málaga), nuestro protagonista tendría que haber cumplido 55 años este 2025. Lo de David Delfín vendría más tarde, como una marca, resultado de tener en estos mamíferos a uno de sus animales favoritos. Y aquel niño inquieto («inteligente, pero poco constante», como declara en la cinta una de sus hermanas) dará pie a un creador singular, multifacético, a veces polémico, siempre innovador, que fue mucho más que un diseñador de moda, y que empleó las agujas y los tejidos para dar a conocer un mundo interior acosado por ciertas obsesiones vitales y que entendió la pasarela como un altavoz para esparcir sus mensajes.

Todos los palos

Por eso conectó tan bien con otras disciplinas: el teatro, la 'performance' (son los años en los comienzos con Dani Pannullo y Productos Lola); o el cine, con cameos en 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí' de Sabroso y Ayuso, 'Todos a la cárcel', de Luis Gª Berlanga, o en 'Julieta', de Almodóvar, para el que diseñó el vestuario de 'Los amantes pasajeros'.

Y el arte. Y ahí tendría un ojo, como siempre, Soledad Lorenzo, que lo fichó como artista de su galería. La presentación de este documental de RTVE en la próxima Seminci de Valladolid (se estrenará el 25 de octubre dentro de la sección 'Tiempo de Historia'), coincide además con una exposición sobre la figura del diseñador en el Museo Patio Herreriano ('David Delfín, en tránsito', con fondos de la Colección Antoni de Montpalau, con 180 originales), cinco años después del repaso a su trayectoria escenificada en la Sala Canal de Isabel II, y ha sido grabado en espacios del Museo del Traje y el Reina Sofía.

La cinta, 75 minutos que retratan al creador, al hijo, al amigo y al amante, ha sido posible gracias a la implicación de las 'dos familias' de David Delfín. De un lado, tres de sus hermanos, que llegan a abrirse en la película y reconocer que es esta la vez que más han hablado de la enfermedad de David y a confesar que su madre no ha vuelto a querer celebrar la Navidad con todos juntos para evitar que se haga patente una ausencia. Del otro, la familia Postigo, Gorka, fotógrafo y ex pareja; Diego (quien fuera marido de Bimba, su musa, con quien llegó a formar el grupo The Cabriolets) y que ahora realiza un segundo regalo componiendo la banda sonora de la producción; y Deborah. Gracias a sus padres Jorge Postigo y Martha Breedverd como mecenas echó a andar este proyecto 'a cinco cabezas' en la que sus artífices, como nos recuerdan en el documental, se sentían como en su propia Bauhaus.

El bálsamo poético. En las imágenes, algunos de los fotogramas del documental dedicado a David Delfín que se presentará la próxima semana en la Seminci de Valladolid ABC

No será la única referencia artística en el guion. De forma fugaz vemos algunos de los retratos que Pierre Gonnord realizó a los todavía desconocidos David y Bimba, uno de los cuales pudimos volver a disfrutar en el estand de ABC Cultural este año y que enriquecerán la exposición pucelana en su itinerancia por Madrid. Es que el mismo título de la cinta, 'Muestra tu herida', será uno de los lemas de Joseph Beuys al que tanto admiró (y que inspiró 'la primera colección' basada en camisetas adquiridas en el Rastro e intervenidas por David con su particular letra ejecutada con la zurda). El mismo que llevaba tatuado en un brazo.

Precisamente con una herida de la carrera profesional se abre el documental, que ha buceado en más de 70 horas de material inédito de la familia Postigo y el archivo de RTVE: el famoso desfile 'de las sogas' ('Cour des miracles') de la entonces Pasarela Cibeles con el que se acusó a la marca de maltrato a la mujer y que consiguió que por vez primera PP y PSOE se pusieran de acuerdo en algo: pedir la cabeza del diseñador.

Curiosamente, la culpa fue del arte, de las referencias del malagueño de Magritte o Buñuel. Y se cierra, inevitablemente, con varias heridas físicas y personales, la muerte de Bimba, la hermana elegida, su alma gemela, que falleció pocos meses antes, y su propia enfermedad, aquel ya mítico reportaje de 2016 para Vogue 'mostrando la herida', con fotos de su última pareja, el fotógrafo Pablo Sáez («siempre juntos, como dos agapornis»): «Todo empezó como un calambre en la parte derecha del cuerpo... Cuando el tumor afectó al habla decidimos operar. Y aunque ahora mi vocabulario es mucho más limitado, no me puedo sentir más arropado». Muchas veces habremos leído esa entrevista de Daniel Borrás. Por primera vez, la podemos escuchar...

Y en medio de todo eso, el salto de Ronda a Marbella, de ahí a Madrid (donde llegó junto a Mariola Fuentes); locales como el Morocco de Alaska en el Madrid de los 90, o el Corazón Negro, en el que conoce a Bimba; el Circuit y Pasarela Cibeles; la tienda física, que abría que cerrar; el salto a Nueva York, que tampoco salió bien; la desvirtualización de la marca (Delfín llegó a diseñar las motos del equipo de Dani Pedrosa); el psicoanálisis; las sustituciones en las Nancys Rubias; la boda vestidos con sábanas del hospital; el piso en una quinta planta sin ascensor... Todo aderezado con los recuerdos de testigos capitales en la vida del creador: los ya mencionados y Félix Sabroso, Juan Duyos, Pelayo Díaz, Ester Peiró, Laura Caballero...

David Delfín por partida doble 'David Delfín. Muestra tu herida'. Dirección: César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz. Estreno: 31 de octubre. Cuatro estrellas. 'En tránsito'. Museo Patio Herreriano. Valladolid. C/ Jorge Guillén, 6. Comisarios: Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz. Del 30 de octubre al 8 de diciembre. Cuatro estrellas.

La cinta de Rafael Muñoz, César Vallejo y Ángela Gallardo mete con cuidado el dedo en la llaga para abrir la herida, y todo lo que de ahí sale permite conocer mejor a la persona y al personaje. ¡Que no se cierre pues la misma para evitar más olvidos!