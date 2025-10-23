Suscríbete a
ARTE Y MODA

David Delfín, ¡que no se cierre la herida!

VALLADOLID

El documental 'Muestra tu herida', que se presentará en la Seminci, y la exposición 'En tránsito', en Patio Herreriano, ponen en valor al diseñador, olvidado por las generaciones más jóvenes

Detalle de uno de los fotogramas de 'Muestra tu herida'
Detalle de uno de los fotogramas de 'Muestra tu herida' ABC
Javier Díaz-Guardiola

Javier Díaz-Guardiola

Valladolid

A veces las cosas se hacen porque sí, no porque haya una efemérides o fecha concreta de por medio, como los grandes actos de amor, que no entienden de calendarios. Y eso fue lo que le sucedió a Rafael Muñoz con David Delfín, ... uno de los directores del documental 'Muestra tu herida', en torno a la figura del diseñador.

