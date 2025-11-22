Dabid Muñoz, Ishida, Passard, Ferran Adriá... Los grandes chefs en viñetas

La salida estos días del cómic 'Las aventuras de Dabiz Muñoz. XOTime', centrado en el talentoso chef madrileño, sin duda, tendrá un buen eco en la prensa. Pero me preocupa que, por lo mediático de su figura, «los árboles nos impidan ver el bosque». ... Entiéndame el lector, gastronómicamente hablando, Dabiz es tan imponente como una majestuosa secuoya, y en lo dibujístico, Beroy no se le queda a la zaga. Pero no es menos cierto que, este proyecto, por novedoso que parezca, germina sobre terreno abonado. Dicho de otro modo, el idilio entre los chefs y la viñeta viene de antiguo, y me parece el momento indicado para recorrer lo que es ya, un tupido bosque.

Entre los cómics pioneros con acción en las cocinas hay que destacar los dos volúmenes de 'La cocina divertida de Carlos Arguiñano', publicados por Debate en la ya lejana fecha de 1998. Se trata de un producto didáctico asociado al televisivo cocinero y enfocado esencialmente al público juvenil, cuya mayor virtud radica en ofrecer de un modo ameno y visual algunas de las recetas que en aquellos años elaboraba el chef en su popular programa de cocina.

Una propuesta muy divertida, editada por Gourmandia en 2009, llega de la mano de Andoni Luis Aduriz, impulsor de 'Los bajos de la cocina'. Una historieta creada a modo de gamberra celebración del 10º aniversario de la apertura de su restaurante Mugaritz. Se trata de un cómic perpetrado por Álvarez Rabo, que dibuja una sátira mordaz de todo aquello que acompaña a la sacralidad de los más altos fogones. En sus páginas, chefs de renombre «rebautizados» pero que el lector reconocerá con facilidad. Entre otros: Juan Mari Arzak, el Martín Berasategui o la Carme Ruscadella. Por supuesto, el propio Andoni Lluis y su restaurante, en el que se arma un gran revuelo por la llegada de los inspectores de la poderosa 'Guía Pitilín'.

Talento

Entre mis cómics favoritos se encuentra 'En la cocina con Alain Passard', y no sólo porque se ocupe del mítico cocinero del restaurante L'Arpège de París, sino porque su autor es Christophe Blain, maestro absoluto de la actual B.D. francesa. Con su talento habitual, no solo consigue transmitir de forma eficaz la experiencia de comer en este templo de la gastronomía, sino que desnuda el alma del chef, desgranando su apuesta por respetar el producto vegetal, orgánico y de temporada. Blain muestra como Passard lo controla desde el primer momento, cultivándolo en sus propios huertos y mimándolo hasta que llega a la mesa. Una extraordinaria apuesta gastronómico-historietística publicada en España en 2011 por Astiberri.

En 2015, y de la mano de Norma Editorial se publica 'Minbu-ElBulli', centrado en dos chefs aparentemente tan lejanos como Hiroyoshi Ishida y Ferran Adriá. La cercanía entre la cocina tradicional japonesa y la vanguardista apuesta del catalán, podría parecer imposible. Pero en este manga, se demuestra lo contrario. Escrito por Naomi Tanaka y narrado eficazmente por Dai Ochiai, en él se narra un momento mágico e irrepetible de nuestra gastronomía: la semana en la que Adriá invita a Ishida a trasladarse con todo su equipo a su restaurante de la cala Montjoi, cediéndole completamente el control de los fogones. El cómic es, por tanto, testigo y certificado de un acontecimiento fundamental de la gastronomía contemporánea. ¡Para no perdérselo!

Portadas de 'En la cocina con Alain Passard', 'Saltsa Nostra' y 'Mibu.elBulli'

Ese mismo año, Martín Berasategui y David de Jorge protagonizan su propio tebeo, que surge de la mano del siempre habilidoso Javirroyo. La historieta titulada 'Martín Berasategui y David de Jorge: Aventuras, desventuras y... ¡recetas!' es, a grandes rasgos, una divertida biografía de ambos chefs, narrada con el desparpajo habitual del popular Robin Food. En sus páginas, se muestra a dos desconocidos y amantes incondicionales de la cocina, que han terminado por convertirse en dos de los cocineros más respetados y hábiles de nuestra gastronomía. Publicado por Debate, la propuesta tiene un interés añadido, ya que, además de mostrar la trayectoria de ambos, la narración se detiene para compartir con el lector algunas suculentas recetas que, a buen seguro, le harán salivar.

Pero quizá, el proyecto más ambicioso de todos sea 'Saltsa Nostra'. Nada menos que una colección de 13 novelas gráficas, con aroma a thriller gastronómico, y que está capitaneado por el Sergio Ortiz de Zárate, el chef del restaurante Zárate de Bilbao. La acción de base es sencilla: Los chefs son miembros del autodenominado 'Sindicato del Guiso', una sociedad secreta que defiende la gastronomía de calidad frente a las amenazas de la 'Corporación' que defiende poderosos intereses relacionados con la comida ultraprocesada y la explotación alimentaria global. Cada uno de los libros, además de la trama, incluye la explicación de técnicas culinarias, curiosidades, trucos de cocina y recetas de cada chef, por lo que se convierte en una propuesta más que sugerente para los amantes de la gastronomía.

El primero de estos volúmenes, centrado en el propio Zárate, esconde no pocos cameos. En sus páginas aparecen chefs tan conocidos como Carlos Arguiñano, Jordi Roca, o Hideki Matsuhisa, chef del restaurante Koy Shunka de Barcelona. Este último protagoniza el segundo volumen de la colección, un manga dibujado por Wakana Sakamoto que se está cocinando en estos momentos, y que llega a las librerías este noviembre. El tercero, estará centrado en el chef Eneko Atxa.