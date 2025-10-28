'Cuddy', de Benjamin Myers: los pilares del cielo

No son muchos, son cada vez menos comunes (porque no es fácil el que se los publique primero y después el ser justamente reconocidos), pero aún así... Me refiero a libros cuya principal ocupación y preocupación es la de alcanzar un lenguaje propio más ... allá del idioma (inglés) en el que están escritos.

Libros para los que la forma deforma al fondo y reforma al estilo, y cuyas tramas están intrínsecamente ligadas a los modales con los que ordenan o desordenan sus palabras y frases. Pensar —bajo esos cielos a los que ascendieron y donde aún flotan Joyce & Woolf— en títulos como 'Riddley Walker' de Russell Hoban, 'Patos, Newburyport' de Lucy Ellman, 'Jerusalén' de Alan Moore, 'Una chica es una cosa a medio hacer ' de Eimear McBride, 'El duelo es esa cosa con alas' de Max Porter o esas proezas que son la gran trilogía ultra-modernista del cada vez más admirable Will Self ('Umbrella/Shark/Phone') y su reciente 'Eileen'.

NOVELA 'Cuddy' Autor Benjamin Myers

Editorial Piel de Zapa

Año 2025

Páginas 453

Precio 25 euros

Añadir ahora a esta fiesta de alucinantes alucinados a Benjamin Myers (Durham, Reino Unido, 1976; de quien ya conocíamos su muy iniciático y sensible y nostálgico 'hit' titulado 'Mar adentro') y quien, con 'Cuddy' se juega, apuesta por todo lo alto y se gana sus alas. Porque 'Cuddy' —su octava novela— es una de esas novelas milagrosas cuyo tema es, justamente, la naturaleza de lo milagroso.

Aquí Myers —alguna vez muy aficionado al 'skate' y al frente de una banda punk, periodista-biógrafo rock y okupa célebre en Oval Mansions, autor de poemarios y policiales—explora la vida de Cuthbert de Lindisfarne (San Cutberto, afectuosamente apodado Cuddy, 634-687, obispo-ermitaño en gruta-santo medieval de tradición celta y patrón de Northumbria y considerado el divino más popular en Bretaña hasta la canonización de Thomas Becket) célebre por sus curaciones y visiones oraculares y cuyos restos incorruptos germinaron en catedral de Durham que, a su vez, floreció en ciudad.

Myers cuenta idas y vueltas y visiones a lo largo de cuatro partes/libros sutilmente interconectados por motivos y escenarios recurrentes. Secciones abarcando desde el año 687 hasta el 2019 ('San Cuddy', 'La marca del cantero'. 'El cadáver en la catedral', 'Tontorrón') precedidos por un prólogo y separados por un interludio ('La piedra habla'). Todas y cada una de ellas dando fe de que su historia predicada casi evangélicamente en un éxtasis de citas y fuentes crono-geográficas.

Así, la propia y sobrenatural voz del santo y la de aquellos monjes y siervos y la de la joven huérfana Ediva quienes, cuasi faulknerianamente, trasladan la reliquia de sus restos mortales para protegerlos de los invasores vikingos y depositarlos en lo que será Durham. Luego, en la prehistoria violenta y corrupta de esa ciudad —mientras el templo crece piedra a piedra— Myers se concentrará en una historia de amor y de infidelidad entre el violento Fletcher Bullard, su esposa Eda y el albañil Francis Rolfe seguida por el episodio con formato teatral en el que Oliver Cromwell aprisiona a 3,000 soldados escoceses en la catedral.

La tercera parte, transcurriendo en 1827, invoca la fantasmal exhumación del cuerpo del santo a cargo del poco entusiasta profesor Forbes Fawcett-Black, quien recuerda un tanto a aquellos escépticos de M. R. James listos para ser sacudidos por el espectro de turno. El último tramo —casi contemporáneo— cuenta la conmovedora historia de Michael Cuthbert, a cargo de su madre moribunda—ayudando como recadero de arqueólogos y restauradores de los altos de la catedral— casi poseído por la beatífica Evie, estudiante y camarera en un café cercano.

El efecto final —y es un gran efecto y afecto— es el de haber sido testigos partícipes de la construcción de una novela catedralicia que, por momentos se lee y se disfruta y se admira (mucho) como a una versión lisérgica y visionaria y comprimida de la saga de 'Los pilares de la tierra'. 'Cuddy', seguramente, tendrá menos fieles que lo de Ken Follett. Pero cuesta mucho menos —y ayuda y consuela mucho más— el creer en ella, en él.