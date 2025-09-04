'Unos cuantos sueños', de Chimamanda Ngozi Adichie: África infinita

Unos cuantos sueños’ marca el esperado regreso de Chimamanda Ngozi Adichie a la novela más de una década después de ‘Americanah’. También supone una vuelta al tema de su celebre charla TED ‘El peligro de la historia única’, donde advertía contra la tentación de reducir ... personas y países a estereotipos. Las vivencias de cuatro mujeres dibujan aquí distintas maneras de ser africana en Estados Unidos.

Las conocemos a través de episodios que alternan presente y pasado, moviéndose entre Nigeria, Guinea y Estados Unidos, donde ahora residen las cuatro. Gravitan en torno a Chiamaka, hija de una acaudalada familia nigeriana y escritora de viajes.

NOVELA 'Unos cuantos sueños' Autora Chimamanda Ngozi Adichie

Editorial Random House

Año 2025

Páginas 536

Precio 23,90 euros

En un pasaje revelador, Chiamaka comparte con una editora neoyorquina su deseo de publicar un libro de anécdotas sobre restaurantes africanos. La mujer le sugiere en cambio que, como africana, debería ocuparse de algo «más relevante»: las violaciones en el Congo.

En detalles como este se muestra la distancia entre las expectativas ajenas y los deseos íntimos de estas mujeres. Uno de los logros del libro es que al lector le resulte fácil reconocerse en algunas de esas tensiones. Sucede sobre todo por la combinación de hondura y calidez con que Adichie perfila sus personajes, pero también por el alcance de las cuestiones planteadas: además del omnipresente amor, destacan la búsqueda de identidad —del orgullo al autodesprecio por la propia cultura, la influencia del dinero y el peso de las tradiciones.

Ni siquiera las mujeres profesionalmente exitosas que protagonizan la historia escapan a la herencia de un país donde los hombres deciden y las mujeres miden su valía con los parámetros del matrimonio y la maternidad.

Las páginas más conmovedoras están dedicadas a Kadiatou, inspirada en la camarera de hotel que acusó de agresión sexual a Dominique Strauss-Kahn

El arranque, sin embargo, puede resultar desalentador. La autora sitúa la acción al comienzo de la pandemia, lo que funciona como un motor que permite a los personajes echar la vista atrás y hacer balance de sus vidas. El problema es que sucede a la vez que se recrean en el tiempo real algunas de las rutinas del confinamiento, activando recuerdos que pueden llegar a aburrir al lector.

Tampoco ayuda que el relato comience con un personaje que por momentos parece sacado del género ‘chic-lit’, aunque después descubrimos que es deliberado: el romanticismo del personaje convive con visiones más irónicas y escépticas de otras protagonistas. El contraste propicia un debate estimulante, además de algunas escenas cómicas.

Las páginas más conmovedoras están dedicadas a Kadiatou, inspirada en la camarera de hotel que acusó de agresión sexual a Dominique Strauss-Kahn en 2011. A través de la ficción, Adichie busca devolver la dignidad a una mujer que, según explica, fue juzgada y reducida a clichés más allá de los hechos denunciados. El caso también le permite abordar otro asunto central: el tipo de abuso que algunos hombres ejercen sobre las mujeres más vulnerables.

Estas páginas no son sin embargo un alegato contra los hombres, sino a favor de las mujeres. Adichie esquiva siempre el tono doctrinario y deja hablar a las protagonistas para que el lector saque sus conclusiones. El resultado confirma el poder que tienen las historias para conectarnos con lo aparentemente alejado, permitiendo que surja esa chispa que a veces prende en la mejor literatura: la sensación fugaz de comprender el mundo algo mejor.