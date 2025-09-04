Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Unos cuantos sueños', de Chimamanda Ngozi Adichie: África infinita

NARRATIVA

La autora nigeriana vuelve a la novela tras una década, con este retrato de cuatro mujeres africanas en EE.UU.

Otros textos de la autora

Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie

Carolina Ontivero

Unos cuantos sueños’ marca el esperado regreso de Chimamanda Ngozi Adichie a la novela más de una década después de ‘Americanah’. También supone una vuelta al tema de su celebre charla TED ‘El peligro de la historia única’, donde advertía contra la tentación de reducir ... personas y países a estereotipos. Las vivencias de cuatro mujeres dibujan aquí distintas maneras de ser africana en Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app