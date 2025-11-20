Suscríbete a
El monstruo en el siglo XXI

Una criatura llamada IA

Con la última encarnación del arquetipo creado por Mary Shelley tenemos la sensación, por primera vez, de estar creando un ser que puede llegar a ser consciente

Frankenstein, el héroe de la Ilustración Oscura

Jacob Elordi da vida al monstruo en el filme de Guillermo del Toro
Miguel Ángel Delgado

El mito de Frankenstein sigue vivo, y no nos referimos al éxito de la película de Del Toro, que ha vuelto a poner en primera línea la novela inmortal de Mary Shelley, que fundó el nuevo género de la ciencia ficción. Hablamos del arquetipo ... que esa historia generó y que, desde entonces, ha ido conociendo sucesivas reencarnaciones: la del científico que persigue un logro del que después abomina y se termina volviendo en su contra, convirtiéndose en una maldición que no solo lo persigue a él, sino a toda la humanidad.

