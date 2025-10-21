Coco Fusco y Carlos Motta: la contundencia serena en el MACBA

El MACBA acoge dos exposiciones que, desde perspectivas complementarias, revisan cómo se construyen y resisten las narrativas hegemónicas:

'He aprendido a nadar en seco', de Coco Fusco, y 'Plegarias de resistencia', de Carlos Motta. Ambas articulan discursos políticos desde el ... lenguaje del arte contemporáneo sin recurrir a la literalidad militante. Aquí el gesto, el cuerpo y la Historia tienen más fuerza que cualquier eslogan.

La muestra de Coco Fusco (EE.UU., 1960), primera monográfica de su trabajo en España, reúne más de tres décadas de una práctica que ha hecho del cuestionamiento institucional su terreno de juego. Su célebre 'The Couple in the Cage' (1992-94), realizada con Guillermo Gómez-Peña, conserva intacta su potencia crítica: dos supuestos 'amerindios' son expuestos enjaulados ante un público que, entre la fascinación y la duda, revela sin saberlo el funcionamiento de las miradas coloniales. Una sátira que no necesita subrayados: basta con un espejo bien colocado.

Sin caer en la retórica

El recorrido continúa con piezas en torno a la plaza de la Revolución en La Habana, convertida en escenario de promesas agotadas; con retratos de poetas censurados como Heberto Padilla, Reinaldo Arenas o María Elena Cruz Varela, que intercalan memoria y teatralidad sin caer en la retórica; y con 'Aponte's Lost Podcast' (2025), proyecto realizado junto a Luis Manuel Otero Alcántara, que reactiva imaginarios de resistencia a partir de materiales precarios como bolígrafos y paquetes de tabaco. Fusco convierte la escasez en estrategia crítica, recordando que la cultura también se defiende desde los márgenes.

La exposición de Carlos Motta, por su parte, propone un amplio recorrido por más de 25 años de investigación. 'Plegarias de resistencia' se articula en cuatro grandes capítulos que abordan la construcción histórica de las disidencias sexuales y de género, la potencia del cuerpo como archivo y las posibilidades de fabular otras genealogías afectivas y políticas. El tono no es combativo, sino cuidadosamente insistente: cada obra trabaja como un pliegue sobre los relatos establecidos, desmontando certezas sin grandilocuencia.

Disidencias. En las imágenes, algunos de los proyectos de la muestra 'Plegarias de resistencia' de Carlos Motta MACBA

En la Trilogía 'Nefandus' (2013) y 'Hacia una historiografía homoerótica' (2014), Motta invierte el relato colonial para recuperar memorias homoeróticas prehispánicas borradas por la conquista. Sus esculturas miniaturizadas, imágenes sexuales que la historia oficial prefirió enterrar, se muestran con la serenidad de un museo que, por fin, se permite abrir las vitrinas. Lo marginado regresa no como denuncia airada, sino como un saber que se impone por su sola presencia.

El artista extiende esta operación de reescritura a contextos más contemporáneos. Obras como 'Legado' (2019) o 'El vacío' (2020) rinden tributo a las comunidades afectadas por el VIH y a los movimientos 'queer' que articularon redes de cuidado y resistencia. Aquí el duelo no se representa como ruina, sino como un espacio activo de memoria compartida. No hay patetismo: hay continuidad y tenacidad política.

En la sección final, Motta introduce imaginarios posthumanos y cosmologías no occidentales, como en 'Aire de vida' (2023), donde los vínculos entre cuerpos, naturaleza y espiritualidades ancestrales se despliegan como alternativa a los marcos de poder dominantes. Y en 'Nosotrxs, el enemigo' (2019), pequeño ejército de demonios escultóricos que devuelve a los personajes proscritos por siglos de dogma religioso un lugar inesperado: el de la afirmación gozosa, casi festiva.

Carlos Motta y Coco Fusco en el MACBA Carlos Motta. 'Plegarias de resistencia'. Comisarios: Agustín Pérez Rubio y María Berríos. Hasta el 26 de octubre. Cuator estrellas. Coco Fusco. 'He aprendido a nadar en seco'. Comisaria: Elvira Dyangani Ose. Hasta enero de 2026. MACBA. Barcelona. Plaza dels Àngels, 1

La coincidencia de ambas citas responde a una línea curatorial clara de Elvira Dyangani, directora del MACBA: pensar el arte no como acompañamiento de la política, sino como política en sí. Fusco desarma el poder desde la sátira, Motta lo erosiona desde la fabulación. Ambas estrategias comparten premisa: la historia no es un relato cerrado.