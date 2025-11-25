'Fuera de carta', de Javier Gomá: el banquete

A lo largo de estas dos décadas, Javier Gomá (Bilbao, 1965) se ha convertido en una suerte de escritor total, lo que habríamos llamado polígrafo si el vocablo no hubiera quedado unido a esa máquina que, al parecer, pita cuando uno dice mentirijillas.

Además de filósofo sistemático (su 'Tetralogía de la ejemplaridad' es la obra filosófica en español más importante de lo que llevamos de siglo), ha obtenido reconocimiento como dramaturgo y es un columnista de notable influencia.

ENSAYO 'Fuera de carta' Autor Javier Gomá

Editorial Galaxia Gutenberg

Año 2025

Páginas 208

Precio 18 euros

Gomá ha hecho de la prensa cultural un laboratorio paralelo donde cada entrega mensual decanta un futuro libro. Si 'Filosofía mundana' surgió de sus años en Babelia mientras en la trastienda azacaneaba en 'Necesario pero imposible', la primera parte de 'Fuera de carta', formada por treinta y tres piezas publicadas en 'El Cultural', se escribió a la vez que 'Universal concreto'. Un procedimiento doble en que la columna periódica y el tratado sistemático avanzan en paralelo, como dos trenes que se cruzan sin tocarse.

En la primera mitad de 'Fuera de carta', Gomá lleva a cabo una «depuración verbal» (p. 13) en treinta y tres meditaciones que, lejos de la fugacidad que podría sugerir su extensión (apenas seiscientas treinta palabras cada una), son para degustar reposadamente. La novedad formal acompaña a una novedad de fondo: una filosofía de sobremesa, de conversación más que de sistema. Pequeños platos que, en tiempos de 'fast food', exigen un paladar despierto.

En una época que reduce el periódico a mensajero de urgencias, esta obra le devuelve su condición de ágora

Tomar por complemento la segunda parte sería un yerro de grueso calibre. Son cinco ensayos monográficos dedicados a grandes clásicos, cuatro de ellos publicados en 'La Vanguardia', 'El País' y 'Revista de Occidente'. Especialmente audaz es el dedicado a Aristóteles, pues, sin apartarse un ápice del rigor, muestra una cara nueva del Estagirita. Lo más original es la recuperación del Aristóteles perdido, el escritor elegante de diálogos hoy desaparecidos, cuya sombra convierte al Aristóteles 'sistemático' que conocemos en una construcción editorial tardía que Gomá desarma con precisión.

A su juicio, el fundador del Liceo no compuso un sistema, sino una constelación de ciencias separadas, y su aportación decisiva fue la conquista del territorio inmenso del devenir sensible. Culmina con una lectura biográfica de rara penetración: el 'giro asiático' que transforma al lógico especulativo en fundador de las ciencias aplicadas y en el gran metafísico de lo real. El resultado es un Aristóteles sorprendentemente actual: áspero aunque de una clasicidad viva, capaz aún de regalar al lector «una imagen canónica del mundo rebosante de inteligente amor a la realidad» (p. 172).

El capítulo dedicado a Ortega —a mi parecer, el mejor texto que ha dado la prensa española en lo que va de año— combina una gran precisión conceptual con una piedad crítica que restituye al maestro madrileño sin canonizarlo. Devuelve al autor de 'España invertebrada' su condición de primer contemporáneo de España, pero no rehúye la crítica a sus dos grandes vicios: un aristocratismo mal avenido con la evidencia igualitaria de nuestro tiempo y un vitalismo olímpico que, ignorando la finitud humana, volatiliza el meollo mismo de la existencia.

Bien mirado, Gomá continúa la vieja tarea orteguiana de dignificar la prensa diaria, pues los textos que Ortega enviaba a 'El Sol' encuentran aquí una continuación que no va a la zaga. En una época que reduce el periódico a mensajero de urgencias, 'Fuera de carta' le devuelve su condición de ágora.